WhatsApp se ha convertido en una de las soluciones de comunicación más utilizadas en todo el mundo, al punto en el que millones de conversaciones cotidianas, tanto familiares como de trabajo, están hoy mediadas por una ventana de chat de esta aplicación.

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En ese sentido, además de la aplicación para celulares, la versión web de WhatsApp se ha convertido en una prestación indispensable para las personas que la utilizan mientras permanecen tiempo considerable frente a la pantalla del computador.

Sin embargo, pese a su utilidad y los esfuerzos en materia de seguridad a través de mecanismos como la encriptación de mensajes, según la Unidad Nacional de Análisis de Amenazas de Ciberdelincuencia (NCTAU en inglés), hay una “puerta” importante que podría estar quedando abierta para los ciberdelincuentes.

¿Cuál es el riesgo de usar WhatsApp web en el trabajo y en computadores públicos?

La NCTAU, que hace parte del Centro de Coordinación de Ciberdelincuencia de la India (I4C), emitió una advertencia a través de una carta pública para las personas que utilizan WhatsApp Web en computadores públicos o compartidos.

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Según la institución, las sesiones autenticadas en la versión web de la aplicación podrían ser usadas para ganar acceso no autorizado a ciberdelincuentes, quienes podrían leer y enviar mensajes fingiendo ser el usuario; ver contactos y grupos; además de llevar a cabo acciones de fraude, phishing e incluso engañar a personas cercanas para entregar datos personales.

La I4C advirtió específicamente a los usuarios sobre el hecho de que simplemente cerrar la ventana del navegador no significa que la sesión de WhatsApp Web quede cerrada. Para ello recomendó cerrar siempre la sesión manualmente cada vez que termine de usar la plataforma en un computador.

Consejos para evitar riesgos al usar WhatsApp web

Las recomendaciones de seguridad publicadas por NCTAU sobre el uso de WhatsApp Web son las siguientes:

Evitar compartir información sensible a través de WhatsApp Web, en especial si es de carácter organizacional, gubernamental, financiero o cualquier tipo de dato confidencial.

a través de WhatsApp Web, en especial si es de carácter organizacional, gubernamental, financiero o cualquier tipo de dato confidencial. No dejar WhatsApp Web abierto permanentemente . Evitar mantener sesiones autenticadas abiertas cuando no es necesario, sobre todo en la oficina o en equipos públicos.

. Evitar mantener sesiones autenticadas abiertas cuando no es necesario, sobre todo en la oficina o en equipos públicos. Siempre desconectarse después de cada sesión , adquirir el hábito de cerrarla siempre manualmente al terminar de usar la app.

, adquirir el hábito de cerrarla siempre manualmente al terminar de usar la app. Si es inevitable el uso de WhatsApp web, se recomienda utilizar ventanas de incógnito o navegación en privado (según el navegador). Siempre cerrar la sesión antes de salir.

o navegación en privado (según el navegador). Siempre cerrar la sesión antes de salir. No abrir WhatsApp web en equipos desconocidos o de carácter público. Nunca hacerlo en computadores de cibercafés, hoteles, equipos prestados o cualquier sistema no confiable.

o de carácter público. Nunca hacerlo en computadores de cibercafés, hoteles, equipos prestados o cualquier sistema no confiable. Estar alerta a actividad inusual en su cuenta , como el envío de mensajes no autorizados, respuestas desconocidas de contactos o cualquier actividad sin explicación.

, como el envío de mensajes no autorizados, respuestas desconocidas de contactos o cualquier actividad sin explicación. Mantener sus equipos actualizados en cuanto al sistema operativo, explorador y software de seguridad. Evitar descargas de archivos desconocidos, software craqueado o que no es de plena confianza.

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