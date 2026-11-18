BBC, IKEA, Zoom, HSBC y más empresas afectadas en oleada de ciberataques: esto es lo que se sabe. Getty Images

Las páginas web de 178 reconocidas empresas en todo el mundo, entre ellas BBC, CNN, IKEA, Zoom, Air France y HSBC, fueron víctimas el pasado lunes 16 de noviembre de 2026 de una oleada de ciberataques.

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Según reportes especializados, los hackers buscaban robar información financiera de los visitantes a estas páginas, apuntando también a distribuir malware entre los dispositivos Apple de los usuarios.

¿Cómo se produjo la oleada de ciberataques?

Los ciberataques a las páginas de empresas se produjeron a través de la explotación de una vulnerabilidad que se encontraba presente en la plataforma de optimización y experimentación web Optimizely, de acuerdo a un comunicado de la misma compañía.

“Hoy más temprano, Optimizely identificó y contuvo un incidente de seguridad que afectó a algunos clientes del servicio Optimizely Web Experimentation. La ruta vulnerable ya está bloqueada, se eliminó el código inyectado y se ha contactado directamente a los clientes”, dice el mensaje en su cuenta oficial de X.

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De acuerdo con Scott Helme de la firma de ciberseguridad Report URI, quien investigó el ciberataque revisando los scripts de Optimizely infectados, el malware funcionaba como un “kit multipropósito”.

“Reemplazaba las direcciones de las carteras de criptomonedas por las del atacante, copiaba los datos de las tarjetas de pago, robaba cookies y capturas de pantalla”, explicó el experto.

Además, buscaba instalar en dispositivos iPhone y iPad los kits de explotación para iOS Coruna y DarkSword, los cuales funcionan como un conjunto de herramientas que usan los ciberdelincuentes para aprovechar fallos en los dispositivos con la posibilidad de tomar control del mismo, sin necesidad de descargas ni hacer clic en enlaces sospechosos.

Según Helme, la oleada provocó que los hackers fueran capaces de robar criptomonedas, con transacciones verificadas hacia carteras pertenecientes a los atacantes.

¿Cuáles fueron las páginas afectadas en el ciberataque?

De acuerdo con Report URI, entre las empresas que resultaron afectadas por la oleada de ciberataques a través de Optimizely se encuentran:

Banca y finanzas: HSBC (en varios países), Equifax, ABN AMRO, Paychex, Associated Bank, Funding Circle, NetCredit, OnDeck.

HSBC (en varios países), Equifax, ABN AMRO, Paychex, Associated Bank, Funding Circle, NetCredit, OnDeck. Tecnología: Zoom, Salesforce, GitLab, Bitly, Smartsheet, Hootsuite, Typeform, Mixpanel, Tableau, la misma Optimizely.

Zoom, Salesforce, GitLab, Bitly, Smartsheet, Hootsuite, Typeform, Mixpanel, Tableau, la misma Optimizely. Retail y moda: IKEA, ASOS, Mattel, American Eagle, Levi’s (en varios países), American Girl, Crocs India, Scheels.

IKEA, ASOS, Mattel, American Eagle, Levi’s (en varios países), American Girl, Crocs India, Scheels. Streaming y entretenimiento: Peacock, NOW TV, Starz, Crave, Bravo, D&D Beyond, SeaWorld.

Peacock, NOW TV, Starz, Crave, Bravo, D&D Beyond, SeaWorld. Medios: BBC, CNN, Fox News, NPR, CTV News, Fox Sports, Top Gear, BBC Earth.

BBC, CNN, Fox News, NPR, CTV News, Fox Sports, Top Gear, BBC Earth. Aerolíneas y viajes: Air France-KLM, Alaska Airlines, Transavia, Trafalgar, Contiki.

Air France-KLM, Alaska Airlines, Transavia, Trafalgar, Contiki. Telecomunicaciones: Virgin Media, O2, Vodafone Australia, TalkTalk, Mint Mobile, TPG Telecom.

Virgin Media, O2, Vodafone Australia, TalkTalk, Mint Mobile, TPG Telecom. Otros sectores: salud (Invisalign, Takeda), criptomonedas e inversión (Ledger, IG, OANDA), alimentación (Starbucks Canada, Heineken, Cinnabon), ONGs (Change.org, UNICEF USA, ASPCA) y apuestas (PokerStars, Betsson).

¿Qué pasó con el servicio iCloud de Apple?

Paralelamente, Apple presentó interrupciones en la mayoría de sus servicios, incluyendo iCloud, App Store, Apple Pay y Apple Music, entre otros. Sin embargo, la compañía aclaró que se produjo por una actualización interna, descartando algún vínculo con la oleada de ciberataques.

¿Caída en red de la NSA fue por ciberataques?

La red de comunicaciones interna de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), que contiene información altamente clasificada, sufrió también una caída este martes, informó CNN.

El incidente se produce después de un fallo en el sistema aéreo de Estados Unidos el pasado viernes y de que varios usuarios denunciaran este lunes problemas para acceder a los servicios de algunos de los principales bancos del país.

De acuerdo con fuentes consultadas por el medio estadounidense, no existen hasta el momento evidencias de “un ciberataque” contra la red NSA Net que permite a los empleados intercambiar información sensible.

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