Medellín

La alcaldía de Medellín espera que la visita de turistas durante el último mes del año y comienzo de 2027 le deje a la ciudad una derrama económica de unos 120 millones de dólares.

Pablo Hernán Vélez Rave, secretario encargado de Turismo y Entretenimiento, explicó que “para esta temporada de fin de año esperamos recibir entre 225 y 240 mil pasajeros por el punto migratorio del aeropuerto internacional José María Córdoba”.

Según el funcionario, “con una ocupación hotelera estimada entre el 60% y el 64%. Proyectamos además que la ciudad recibirá un impacto económico aproximadamente de 120 millones de dólares, dinamizando así los sectores como el alojamiento, la gastronomía, el transporte, el comercio y el entretenimiento”.

Disminución de visitantes

Según el análisis del Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, si bien las cifras son importantes, representarían una disminución del 4,6 por ciento respecto al gasto calculado para la temporada decembrina del 2025.

Para el análisis que hace esta dependencia del gobierno distrital, dicha disminución viene dada por la estimación de visitantes no residentes durante el mes de diciembre del presente año, la cual se espera que sea menor a la vista en 2025.

Cálculo para la derrama económica

La cifra de derrama se calcula teniendo en cuenta la cantidad de pasajeros y visitantes que se espera que lleguen a la ciudad por el punto migratorio del Aeropuerto JMC, y considerando las noches de estadía promedio y gasto promedio realizado por los visitantes, se calcula el gasto realizado por los turistas en la ciudad durante la temporada decembrina de 2026.

Este análisis contempla rubros clave como hospedaje, transporte interno, alimentación, compras y actividades de ocio.

Comparativo de pasajeros no residentes

Este sistema también evidenció que, aunque durante 2026 Medellín ha registrado un ligero aumento en el flujo de pasajeros, las estimaciones indican que el volumen efectivo de visitantes ha mantenido una tendencia a la baja a lo largo del año.

Según la Secretaría de Turismo de Medellín, “esta contracción en el flujo de turistas obedece a diferentes razones, especialmente macroeconómicas: la apreciación del peso, la persistente inflación en Estados Unidos y el aumento en el precio de los combustibles que impacta directamente el valor de los tiquetes aéreos”.

Costos de la ciudad están afectando

Las cifras y análisis indican que la situación se intensifica por la inflación y el encarecimiento generalizado de los servicios de alojamiento y restaurantes en la ciudad.

Alumbrados como gran atractivo

Uno de los mayores atractivos que tiene Medellín para la temporada de fin de año son sus alumbrados navideños y siempre genera la llegada de turistas, aunque para este año se estima una disminución en la llegada de viajeros frente a periodos anteriores.

De acuerdo con los datos consolidados por el Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento, “durante el mes de diciembre de 2025 llegaron un total de 221.811 pasajeros a través del punto migratorio del Aeropuerto José María Córdoba y durante enero de 2026, 199.286 pasajeros”.

Pablo Hernán Vélez Rave, secretario encargado de Turismo y Entretenimiento, concluyó que siguen “trabajando de la mano con los empresarios para fortalecer nuestra oferta turística y hacer de Medellín un destino atractivo, competitivo y preparado para recibir a quienes nos eligen para vivir la magia de la Navidad”.

Impacto en hotelería

Según la información histórica de la ocupación hotelera proporcionada por COTELCO, para el mes de diciembre de 2026 y teniendo en cuenta el comportamiento del indicador en lo que va corrido del año, se espera que la ocupación en la ciudad de Medellín se encuentre entre 60% y 64%.