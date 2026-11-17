Medellín

Este viernes se realizará la presentación oficial del alumbrado navideño de Medellín. Según comentó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, será un evento tradicional que este año rinde homenaje a las regiones de Colombia y busca dinamizar la economía local para comerciantes, taxistas y venteros ambulantes.

Ante las discusiones nacionales sobre el ahorro de energía por el fenómeno de El Niño, la administración distrital y EPM destacaron que el sistema utiliza luces LED de bajo consumo, cuyo gasto total en la temporada equivale a solo 14 o 16 minutos del consumo general de la ciudad.

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Ante las condiciones climáticas y energéticas actuales, EPM contempla planes de contingencia que podrían incluir horarios específicos para el encendido del alumbrado en coordinación con el Distrito, con el fin de reducir el consumo eléctrico.

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Asimismo, la empresa aclaró que el alumbrado navideño no se ve reflejado en la tarifa ni en la factura de energía de los ciudadanos, tratándose de un aporte institucional que no afectará los bolsillos de los habitantes de Medellín.