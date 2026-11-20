Medellín

Medellín encenderá sus Alumbrados Navideños el próximo 27 de noviembre y permanecerán activos durante 46 días, hasta el 11 de enero, en el horario de 6:00 p. m. a 12:00 a. m. Según las cifras oficiales de la administración distrital, el consumo energético total de toda la temporada equivale únicamente a 14 minutos de demanda de la ciudad en hora pico, por lo que no compromete la estabilidad del sistema eléctrico.

Adicionalmente, las autoridades locales emitieron un llamado preventivo a hogares, copropiedades, comerciantes y empresas para hacer un uso racional de la energía. La recomendación central consiste en apagar las luces decorativas cuando no estén en uso, desconectarlas antes de dormir y priorizar el empleo de tecnologías de bajo consumo.

Temática global e impacto económico

Bajo una temática inspirada en un recorrido por el mundo, el montaje contará con representaciones de las regiones Andina, Caribe, Amazónica, África, Árabe, Mediterránea, Nórdica, Oriental y Oceánica. El nodo central en la avenida Regional y Parques del Río incluirá pabellones inmersivos y carrozas iluminadas sobre el río Medellín, donde además se rezarán las novenas navideñas del 16 al 23 de diciembre a las 7:00 p. m.

En materia económica, la Alcaldía proyecta ingresos por 120 millones de dólares en gasto turístico y la generación de 69.000 empleos directos e indirectos entre diciembre y el inicio de 2027. De igual forma, se estima que la ocupación hotelera alcanzará entre el 60 % y el 64 %, beneficiando a comerciantes, artesanos y operadores del sector.

Agenda cultural en comunas y parques

La programación artística será gratuita y abarcará las 16 comunas y los cinco corregimientos. Entre los eventos principales destacan el Festival Infantil de Navidad en el Parque Norte (4, 5 y 6 de diciembre, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., con ingreso gratuito para un menor y un acompañante), el Tercer Festival de la Trova Parrandera en el Parque de los Deseos (del 3 al 6 de diciembre) y el encuentro Entre Cuerdas y Acordeones en el Parque de Berrío (5 y 6 de diciembre).

Asimismo, los tradicionales cierres de cuadra se llevarán a cabo los días 4, 5, 6, 7, 11 y 12 de diciembre (de 6:00 p. m. a 12:00 a. m.) en sectores como Manrique, Popular, Villa Hermosa, Belén, Robledo, Doce de Octubre, Buenos Aires, Prado Centro y La América. Por primera vez, el Museo de Antioquia albergará la fiesta Bailables de cuadra el 9 de diciembre entre las 5:00 p. m. y las 11:00 p. m.

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Funciones de ballet y cierre en corregimientos

La oferta descentralizada incluirá presentaciones gratuitas del Ballet Cascanueces en distintos puntos de la ciudad: el 11 de diciembre (3:00 p. m. y 6:00 p. m.) en el Parque Biblioteca Santo Domingo Savio, el 12 de diciembre (7:00 p. m.) en el Parque de La Floresta y el 13 de diciembre (5:00 p. m.) en el Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, ubicado en Doce de Octubre.

Finalmente, la programación llegará a la zona rural de Medellín con jornadas culturales a partir de las 5:00 p. m. El cronograma en los corregimientos iniciará el 18 de diciembre en Altavista, continuará el 19 de diciembre en San Cristóbal y Santa Elena, y concluirá el 20 de diciembre en San Sebastián de Palmitas y San Antonio de Prado.