Empresas Públicas de Medellín asumirá durante los próximos 10 años la operación, administración y mantenimiento del sistema de alumbrado público de Bogotá, tras una alianza con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) que busca mejorar la calidad del servicio, incorporar nuevas tecnologías y modernizar la infraestructura de iluminación de la capital.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en calidad de presidente de la Junta Directiva de EPM, junto con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y directivos de ambas empresas públicas.

Durante su intervención, Gutiérrez destacó que la llegada de EPM a Bogotá responde a la experiencia acumulada por la compañía durante más de siete décadas y a la solidez de la propuesta presentada para hacerse cargo del servicio.

“Estamos acá porque primero no estamos para improvisar. EPM es una empresa de más de 70 años, pero además porque EPM presentó la mejor propuesta para los bogotanos, eso es fundamental”, afirmó el mandatario.

Detalles de la operación

El nuevo contrato contempla la gestión de aproximadamente 366.000 luminarias distribuidas en las 20 localidades de Bogotá. De ese total, cerca de 103.000 puntos de iluminación requerirán adecuaciones o modernización, una tarea que, según el alcalde de Medellín, deberá desarrollarse en un plazo de entre dos y tres años.

Gutiérrez explicó que la experiencia de EPM en otras ciudades será fundamental para responder a los desafíos que representa la operación del sistema de alumbrado público de la capital.

Actualmente, la compañía administra alrededor de 172.000 luminarias en Medellín y tiene presencia en otros 15 municipios, principalmente de Antioquia. Además, participa en la prestación del servicio en Cartagena, donde gestiona aproximadamente 65.000 puntos de iluminación.

Uno de los principales retos de EPM en Bogotá será avanzar en la modernización de la infraestructura, mejorar los tiempos de respuesta a los ciudadanos e incorporar soluciones tecnológicas que permitan una operación más eficiente.

Según lo anunciado, la empresa iniciará la administración del sistema el 1 de diciembre y, paralelamente, comenzará a desarrollar iniciativas relacionadas con el internet de las cosas (IoT), con el propósito de fortalecer la gestión tecnológica del alumbrado público.

Finalmente, el mandatario aseguró que la administración de Medellín y la dirección de EPM harán seguimiento al desarrollo del proyecto, con el objetivo de garantizar una mejora progresiva del alumbrado público, la eficiencia operativa y la calidad del servicio que reciben los habitantes de Bogotá.