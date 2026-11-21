Festival de Efraín y María en la Hacienda El Paraíso este domingo 22 de noviembre
Un encuentro para impulsar el turismo y apoyar la reactivación económica del Valle del Cauca después del sismo de pasado 10 de agosto.
Este domingo 22 de noviembre, la Hacienda El Paraíso será escenario del segundo Festival de Efraín y María, una jornada que reunirá a familias, propios y visitantes alrededor del patrimonio, la cultura y el talento local. La iniciativa busca impulsar el turismo y contribuir a la reactivación económica del departamento.
“Los invito para que disfruten de la gastronomía, los emprendimientos locales, el arte y la cultura y de este modo reconozcamos y apoyamos al talento de nuestra gente”, dijo La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.
La programación se desarrollará de 1pm a 5pm e incluirá presentaciones culturales, música, concurso de pintura y recorridos por los jardines de la Hacienda El Paraíso. No se pierdan este gran evento, los esperamos”, señaló.
La entrada no tiene costo.
Juan Carlos Díaz
Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...