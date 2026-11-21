Con este festival, la Gobernación del Valle promueve el encuentro de la ciudadanía con su patrimonio y sus expresiones culturales, y fortalece el turismo como parte de la reconstrucción del departamento.

Este domingo 22 de noviembre, la Hacienda El Paraíso será escenario del segundo Festival de Efraín y María, una jornada que reunirá a familias, propios y visitantes alrededor del patrimonio, la cultura y el talento local. La iniciativa busca impulsar el turismo y contribuir a la reactivación económica del departamento.

“Los invito para que disfruten de la gastronomía, los emprendimientos locales, el arte y la cultura y de este modo reconozcamos y apoyamos al talento de nuestra gente”, dijo La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

La programación se desarrollará de 1pm a 5pm e incluirá presentaciones culturales, música, concurso de pintura y recorridos por los jardines de la Hacienda El Paraíso. No se pierdan este gran evento, los esperamos”, señaló.

La entrada no tiene costo.