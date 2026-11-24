Santa Catalina se viste de fiesta para honrar a su patrona: tradición, fe y orgullo que unen

Esta madrugada, la tradicional figura recorrió las calles de Santa Catalina, llevando música, alegría y tradición a sus habitantes. El miércoles 25 será la procesión en honor a Santa Catalina de Alejandría y el jueves 26 de noviembre será día cívico no laborable en el municipio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Santa Catalina de Alejandría está de fiesta. Desde este lunes 23 de noviembre, el municipio vive una de sus celebraciones más esperadas del año: las fiestas patronales en honor a Santa Catalina de Alejandría, una tradición en la que la fe, la cultura y el orgullo de ser catanero se encuentran para rendir homenaje a la patrona que da nombre e identidad a esta tierra.

La celebración comenzó oficialmente con la tradicional coronación de la Diosa, dando apertura a una agenda que se extenderá durante varios días y que reúne actividades religiosas, culturales y festivas.

Y como manda la tradición, en la madrugada de este martes 24 de noviembre salió la Diosa a recorrer las calles del municipio, acompañada de música y del entusiasmo de los habitantes. El recorrido se convirtió nuevamente en uno de los momentos más representativos de estas fiestas, llevando alegría a diferentes sectores de Santa Catalina y manteniendo viva una costumbre que ha pasado de generación en generación.

La jornada de la Diosa hace parte de una programación que busca preservar las expresiones culturales y las tradiciones que identifican a los cataneros, al tiempo que propicia el encuentro de las familias y el regreso de quienes viven fuera del municipio.

De acuerdo con el Decreto 225 de 2026, expedido por la Administración Municipal, las fiestas patronales contemplan una programación especial que convoca a propios y visitantes a participar de esta celebración, considerada uno de los acontecimientos más importantes del calendario local.

La fe será protagonista

El momento central de las festividades llegará este miércoles 25 de noviembre, cuando los habitantes de Santa Catalina se congregarán para participar en la tradicional procesión en honor a Santa Catalina de Alejandría, una expresión de fe que cada año reúne a cientos de personas alrededor de la patrona del municipio.

La programación de esta jornada comenzará a las 4:00 de la tarde y se extenderá hasta las 5:00 de la mañana del jueves 26 de noviembre, incluyendo además el concierto preparado para el cierre de las celebraciones.

La fiesta religiosa y cultural tendrá así una noche en la que las calles volverán a convertirse en escenario de encuentro, celebración y devoción.

El jueves 26 será día cívico

Como parte de la conmemoración, el Decreto 225 de 2026 establece el jueves 26 de noviembre como día cívico no laborable en Santa Catalina, Bolívar.

En consecuencia, durante esta fecha no habrá jornada laboral ordinaria en la Administración Municipal ni en sus dependencias.

La medida busca facilitar la participación de la comunidad en las actividades programadas y reconocer la importancia que tienen estas fiestas para la identidad y la tradición del municipio.

Una tradición que sigue viva

Las fiestas patronales de Santa Catalina van mucho más allá de una celebración. Son un espacio para reencontrarse con las raíces, mantener vivas las costumbres y fortalecer los lazos que unen a una comunidad.

Cada recorrido de la Diosa, cada oración durante la procesión y cada encuentro familiar hacen parte de una memoria colectiva que los cataneros han construido durante generaciones.

Por estos días, Santa Catalina se encuentra con su historia y celebra aquello que la hace única: la fe en su patrona, el orgullo por sus tradiciones y la alegría de un pueblo que vuelve a encontrarse alrededor de una misma identidad.

Santa Catalina está de fiesta. Y sus calles, sus familias y su gente vuelven a contar, una vez más, una tradición que permanece viva en el corazón del municipio.