Preparativos para consulta popular del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás en Antioquia. Cortesía: Registraduría Nacional del Estado Civil.

Medellín

El próximo domingo, 29 de noviembre, se adelantará la consulta popular en la que se definirá si se crea o no el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás en el Oriente del departamento de Antioquia.

Figura de Área Metropolitana

El Área Metropolitana del Valle de San Nicolás busca la creación de una entidad administrativa de asociación territorial para ocho municipios del Oriente de Antioquia que están asentados en esa zona geográfica.

Los municipios participantes

Las localidades que participarán en esta jornada democrática del próximo domingo están ubicadas en el altiplano del Oriente antioqueño, donde Rionegro sería el municipio núcleo debido a su número de habitantes y desarrollo económico.

Los municipios que estarán en consulta este domingo serán Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, El Santuario, San Vicente Ferrer y La Unión.

El municipio de Marinilla no aprobó el participar en esta consulta, a pesar de estar ubicado geográficamente en el Valle de San Nicolás.

Preparativos

Durante el fin de semana, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, encabezó desde el municipio de Itagüí, Antioquia, el simulacro de preconteo para esta consulta popular, poniendo a punto la infraestructura tecnológica y los recursos operativos, mediante la prueba de los sistemas de comunicación y transmisión de datos.

En total se instalarán 87 puestos de votación en las 8 localidades participantes; para ello se están capacitando durante esta semana los 3.665 jurados de votación que atenderán a los ciudadanos el próximo domingo en cada una de las mesas instaladas.

Según explicó Jaime Hernando Suárez, delegado en lo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, “el pasado sábado realizamos el simulacro de preconteo, que es esa transmisión rápida de resultados que se hace con excelentes resultados en los ocho municipios que van a participar”.

Lo que sigue esta semana

El funcionario de la Registraduría explicó que durante esta semana se hará el simulacro de escrutinios, en el que participarán los jueces de la República y los escrutadores designados por el respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia.

No hay cambios en puestos de votación

Desde la Registraduría Nacional del Estado Civil aclararon que los puestos de votación seguirán siendo los mismos que se implementaron para el Congreso y Presidencia de la República en cada una de las ocho localidades participantes.

En total serán 501 mesas las instaladas en esos puestos de votación.

¿Qué pretende la creación de esta Área Metropolitana?

Según lo explicó la Gobernación de Antioquia, esta figura de Área Metropolitana del Valle de San Nicolás permite coordinar acciones y tomar decisiones en temas claves para el desarrollo de la región.

Entre las áreas que podría tener decisiones están movilidad y transporte, ordenamiento territorial, seguridad, prestación de servicios y salud.

También ejercería como autoridad ambiental con gobernanza y autonomía que permitiría también inversiones regionales gracias a los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas asentadas en esa parte del país.

Datos para la consulta

Para esta Consulta Popular están habilitados 381.671 ciudadanos, en las 8 localidades participantes.

En cada municipio debe votar por lo menos el 5 por ciento de los ciudadanos que componen el censo electoral local.

Si se cumple el umbral, ganará la participación mayoritaria del sí o no para la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.

Cada municipio tendrá una votación independiente, pero para que se produzca el nacimiento del Área Metropolitana, es indispensable que Rionegro, definido como municipio núcleo, y al menos otro municipio aledaño, cumplan el umbral y aprueben la iniciativa.

Si en algún municipio no se alcanza el 5 % de participación o gana el “No”, ese territorio simplemente queda por fuera del Área.