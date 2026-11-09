Agua, salud y movilidad: los retos que impulsan la integración del Valle de San Nicolás. Foto: Gobernación de Antioquia.

Medellín, Antioquia

El acceso al agua potable, la atención en salud, la movilidad y la planificación del territorio se convirtieron en los principales temas de discusión durante un conversatorio sobre los retos y oportunidades del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. El encuentro permitió poner sobre la mesa las necesidades que enfrentan algunas comunidades.

Durante su intervención, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián, destacó que la integración regional permitiría sumar capacidades técnicas, recursos económicos y esfuerzos institucionales para desarrollar proyectos de infraestructura que difícilmente podrían ejecutarse de manera individual. Como ejemplo, mencionó los 12 mil millones de pesos destinados a la construcción del acueducto El Morro, a través del Plan Departamental de Aguas.

El alcalde de El Santuario, Martín Alberto Duque, recordó las inquietudes que inicialmente existían frente a una posible pérdida de autonomía en el manejo del recurso hídrico. Sin embargo, señaló que el trabajo articulado ha permitido avanzar en el suministro de agua potable y en proyectos que representan beneficios para la comunidad.

Acceso a la salud, movilidad y autonomía municipal, otros puntos del debate

Durante el conversatorio también se expusieron las dificultades que enfrentan algunos habitantes de El Santuario para acceder a los servicios de salud, especialmente cuando deben trasladarse hasta La Ceja, para recibir atención médica.

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Otro de los aspectos abordados fue la planificación del crecimiento urbano y rural, la protección de la vocación agrícola de municipios como El Santuario, El Carmen de Viboral y La Unión, y la posibilidad de integrar los sistemas de transporte público.

El gobernador Andrés Julián aseguró que la integración metropolitana no implica concentrar las decisiones en Rionegro ni eliminar las competencias de los gobiernos locales. Por el contrario, explicó que los 8 municipios tendrían la posibilidad de construir una visión compartida de desarrollo, respetando sus particularidades institucionales y territoriales.

El conversatorio se desarrolló como un espacio pedagógico previo a la consulta popular del próximo 29 de noviembre. Con el propósito de que los ciudadanos conozcan los alcances, retos y oportunidades de la integración del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.