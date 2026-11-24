Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, enviaron mensajes de solidaridad a los habitantes y dirigentes de Villavicencio y el departamento del Meta, tras el atentado con explosivos de las últimas horas en esa parte del país.

Mensaje desde Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicó en su cuenta de X un escrito en el que manifiesta su solidaridad con la ciudadanía de Villavicencio y el departamento del Meta.

“Rechazo este cobarde atentado. Eso es lo que ocurre cuando dejan que se fortalezcan las estructuras criminales y terroristas, como lo hicieron con el anterior gobierno nacional”, indicó en su red social el mandatario distrital de la capital antioqueña.

Insistió Federico Gutiérrez en que “hay que liberar a Colombia 🇨🇴 por completo de esas estructuras que tanto daño han hecho”.

Mensaje desde Antioquia

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo en su mensaje publicado en X que desde esta parte del país se condena ese atentado contra la Gobernación del Meta.

Según publicó en esta red social, “Toda nuestra solidaridad con la gobernadora @RafaelaCortesZ, su equipo de gobierno y los habitantes de ese departamento. Dios quiera no tengamos víctimas mortales”.

Agregó el mandatario de los antioqueños que “los responsables sean neutralizados, bien sea por la vía de las armas o de la justicia”.

Los hechos

Este atentado ocurrió pasadas las nueve de la noche de este lunes, 23 de noviembre, frente a las instalaciones de la Gobernación del Meta, ubicada en el centro de Villavicencio.

Los daños afectaron las instalaciones del gobierno seccional y también las edificaciones vecinas, donde hay locales comerciales y oficinas.

Cifras

Según explicó la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, hasta el momento se tiene una cifra de 23 heridos, de los cuales 5 pertenecen a la empresa de vigilancia de la gobernación.

Según la mandataria seccional, hasta el momento no se han confirmado víctimas mortales.

Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella anunció su visita a Villavicencio en la mañana de este martes, 24 de noviembre, y anunció una respuesta contundente de la Fuerza Pública contra los responsables.

Mensaje del expresidente Uribe

En su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó la solidaridad con el Meta y sus habitantes.

En esta red social escribió: https://caracol.com.co/2026/11/24/asi-reacciona-colombia-al-atentado-contra-la-gobernacion-del-meta/ A esos terroristas pronto les llegará la autoridad”.

Según las autoridades, las primeras hipótesis señalan que alias ‘Antonio Medina’, cabecilla de los frentes 28 y 39 de las disidencias de las FARC- Bloque Amazonas, sería el responsable del ataque con carro bomba a la Gobernación del Meta, en Villavicencio.