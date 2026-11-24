Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón) // imagen del horóscopo tomada de Getty Imagenes (Crédito: sarayut Thaneerat)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este martes 24 de noviembre. La lectura inició con un mensaje especial para las personas nacidas en esta fecha, recordando que los que cumpleañeros son personas que se caracterizan por tener la misión de mantener la alegría y la fuerza en los espacios que transitan.

El número de la suerte para los festejados será el 4470. Como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió colocar tres rosas amarillas en un florero en la entrada de la casa o del cuarto, mientras repite: “Que la alegría, la riqueza y la sabiduría lleguen en este año que comienza”.

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Recomendaciones del día según el profesor Salomón

Color del día: Azul.

Azul. Número del día: 0344.

0344. Recomendación: Hacer un sahumerio.

Hacer un sahumerio. Código sagrado: Repetir 45 veces, 420, para las personas que tienen inseguridades o miedo.

Repetir 45 veces, 420, para las personas que tienen inseguridades o miedo. Fruta: Mandarina.

Mandarina. Decreto del día: “A partir de hoy me comprometo a ser feliz”.

“A partir de hoy me comprometo a ser feliz”. Lectura recomendada: Timoteo 4:4.

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Horóscopo y tarot del día de HOY 24 de noviembre:

Aries

Comenzarán a llegar tesoros ocultos y oportunidades positivas que pronto descubrirán y estarán a su favor. En el ámbito familiar, será importante solucionar las diferencias, fortalecer los vínculos y mejorar las relaciones, por lo que deberán prestar especial atención a este aspecto. Algunos estarán realizando viajes que les traerán buenas perspectivas y grandes satisfacciones.

Número de la suerte: 7614

Leo

Es momento de replantearse y fortalecer el aspecto emocional. No dejen asuntos pendientes, concluyan ciclos, perdonen y restablezcan el orden en sus vidas. Recuerden que, cuando las emociones no están estables, otros aspectos pueden desequilibrarse. Podría surgir un proyecto a su favor, así que estén atentos a las respuestas. Pidan mediante la oración la prosperidad que desean alcanzar.

Número de la suerte: 3308

Sagitario

Deben tener cuidado con las situaciones que puedan generar tristeza, pues lo importante será seguir adelante y no quedarse anclados en el pasado. En el ámbito económico podrían recibir una grata sorpresa, con oportunidades que mejorarán sus finanzas, nuevas fuentes de ingresos y bendiciones.

Número de la suerte: 7823

Cáncer

Es momento de hacer cambios y tomar decisiones, pero sin dejarse desestabilizar por las circunstancias. Actúen con calma y tranquilidad para elegir el camino correcto. Podrán superar dificultades, aclarar situaciones y fortalecerse frente a los desafíos. Mantengan la fortaleza y no desfallezcan, pues los cambios también son necesarios para avanzar.

Número de la suerte: 1731

Escorpio

No hay que desesperarse ni apresurar las cosas. Mantengan la calma y la paciencia, pues así lograrán llegar a la meta que desean. Es posible que pronto reciban noticias relacionadas con documentos o procesos legales, lo que les traerá tranquilidad para continuar con sus nuevos proyectos.

Número de la suerte: 4078

Piscis

No duden de las decisiones ni de las acciones que están realizando; sigan adelante con confianza. Un ángel los estará acompañando y les dará la fortaleza para conquistar, corregir, solucionar y fortalecer las situaciones que enfrentan en cualquier ámbito de sus vidas. Los juegos de azar podrían estar a su favor.

Número de la suerte: 2758

Géminis

Hay asuntos que deben organizar en el hogar y la familia. Es momento de solucionar pendientes y dejar atrás aquellas situaciones que no les aportan beneficios. Podrían llegar negocios o propuestas, pero antes de tomar una decisión revisen qué tan convenientes son. También podría llegar un dinero que estaban esperando, con resultados favorables. Presten atención a su salud, especialmente al estómago.

Número de la suerte: 1768

Libra

Tengan cuidado con la influencia de otras personas. No permitan que las opiniones ajenas tengan demasiado poder sobre sus decisiones y mantengan una actitud positiva. También deberán estar atentos a las envidias y evitar prestar atención a los malos comentarios. De esta manera podrán avanzar hacia sus metas y conseguir aquello que tanto han soñado.

Número de la suerte: 4960

Acuario

En el ámbito familiar podrán llegar reconciliaciones y oportunidades para fortalecer las relaciones, acompañadas de gratas sorpresas y momentos de felicidad. Presten atención a su salud, especialmente a la columna. En el aspecto económico tendrán movimientos favorables y podrían recibir ingresos en cantidades superiores a las esperadas.

Número de la suerte: 7688

Tauro

Tendrán bastante trabajo y compromisos, pero deberán seguir adelante para cumplir con sus responsabilidades sin dejarse dominar por el estrés. Sus esfuerzos tendrán una recompensa clara y positiva. En el amor, busquen soluciones a los problemas de la mejor manera posible para evitar que los malos entendidos se conviertan en dificultades mayores.

Número de la suerte: 0744

Virgo

Las situaciones podrán arreglarse y recuperar el equilibrio, incluso aquellas que parezcan complicadas hasta el último momento. Por eso, no se desesperen y mantengan la calma, la paciencia, la tranquilidad y la fe para superar los obstáculos. Esto les permitirá recuperar la estabilidad y cerrar el año de la mejor manera. Recuerden que la fe y la perseverancia pueden cambiar las cosas para bien.

Número de la suerte: 2460

Capricornio

Se avecinan posibles cambios en el ámbito laboral. Para algunos podrían representar una nueva oportunidad de trabajo, mientras que para otros significarán la tranquilidad de conservar su empleo. En el amor, será importante fortalecer los vínculos, buscar reconciliaciones y reactivar las relaciones en todos los aspectos. También podrían llegar nuevas propuestas para el próximo año; analícenlas y determinen qué tan convenientes pueden ser.

Número de la suerte: 3515

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