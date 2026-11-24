Bad Bunny y Roger Waters se presentarán en la toma de posesión del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en enero de 2027.

¿Qué otros artistas están en negociaciones?

Según el diario brasileño O Globo, ambos artistas estarían confirmados, y Manu Chao y el guitarrista Tom Morello, ex integrante de Rage Against the Machine y Audioslave, estarían en negociaciones.

¿Quién está a cargo de los preparativos?

El medio, además, afirma que la primera dama de Brasil, Rosângela da Silva, más conocida como “Janja”, encargada de los preparativos, espera cerrar la lista de artistas para el viernes.

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Bad Bunny

El pasado mes de septiembre, el presidente brasileño publicó un video en su cuenta oficial de X con una adaptación al portugués de “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”, la canción de protesta centrada en la identidad puertorriqueña, autorizada por Bad Bunny para su uso en su campaña presidencial.

Roger Waters

De cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil del pasado 25 de octubre de 2026, Roger Waters publicó un video en redes sociales en el que expresó su respaldo a la reelección de Lula.

En dicho video, Waters describió a Lula como un hombre honesto que ha trabajado en favor del pueblo brasileño y criticó a su oponente, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, e instó a los ciudadanos a votar en memoria de la política, socióloga, feminista, socialista y activista por los derechos humanos, Marielle Franco, asesinada en 2018.

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El 24 de octubre de 2023 se reunió con Lula en el Palacio del Planalto, en Brasilia.

Tom Morello

En octubre de 2026, Morello compartió mensajes en los que instaba a los votantes en Brasil a apoyar a Lula en la elección presidencial y en la segunda vuelta.

Lula se posesionará como presidente de Brasil el 5 de enero de 2027, para su cuarto mandato.