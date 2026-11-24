La cantautora y música estadounidense LP regresará a Colombia en dos conciertos en 2027.

¿Cuándo y dónde se presentará en Colombia?

LP se presentará el 6 de marzo en el Vive Claro Music Hall de Bogotá y el 7 en el Teatro Metropolitano de Medellín.

Lea también: Bad Bunny y Roger Waters actuarán en la toma de posesión presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva

¿Qué otros países visitará en la región?

Estas dos presentaciones forman parte de una gira latinoamericana que pasará por Argentina, Chile, Perú y Ecuador.

¿Qué dijo en redes sociales sobre su gira latinoamericana?

“¡Hola Latinoamérica! ¡Los extrañé muchísimo! ¡No veo la hora de volver a vernos y cantar juntos otra vez!”, escribió LP en sus redes sociales.

¿Cuál es su último lanzamiento?

LP regresa para promocionar su último álbum “Room 12″, lanzado el pasado 2 de septiembre.

Le puede interesar: Andrés Cepeda Big Band presentó su nueva versión del clásico navideño “El año viejo”

¿Por qué es conocida LP?

LP alcanzó reconocimiento mundial en 2017 con su canción “Lost on You”, lanzada el 20 de noviembre de 2015 como el segundo sencillo de su tercer EP, “Death Valley”, y del cuarto álbum de estudio del mismo nombre de 2026.

La canción alcanzó el éxito comercial, principalmente en Europa Central y Oriental y en Asia Occidental, y encabezó las listas de éxitos en trece países.