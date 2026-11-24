La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital de Empleo continúan ampliando las oportunidades laborales en la búsqueda de empleo mediante diferentes espacios y modalidades.

En esta ocasión se tienen 2.934 puestos de empleo disponibles, de los cuales 1.234 se encuentran en el Servicio Público de Empleo. Los interesados podrán acceder a estos a través de postulaciones virtuales. Las otras 1700 vacantes se distribuirán en cuatro diferentes jornadas de empleo que se realizarán en distintos puntos de la ciudad.

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Vacantes laborales disponibles para esta convocatoria

De acuerdo con la estrategia Talento Capital estos son los empleos que se encuentran dentro de la oferta:

Ingeniero(a) Biomédico(a)

Médico(a) Especialista en Salud Ocupacional

Optómetra – Especialista en Salud Ocupacional

Fisioterapeuta de Rehabilitación Cardíaca

Tecnólogo(a) en Atención Prehospitalaria

Auxiliar de Enfermería

Profesional en Seguridad de la Información

Profesional DevOps

Ingeniero(a) Eléctrico(a) Senior

Profesional CISO

Profesional Líder de Desarrollo y QA

Profesional de Oficina de Proyectos PMO

Traductor(a) Simultáneo(a)

Asesor(a) Comercial Bilingüe

Agente Bilingüe de Inglés

Ejecutivo(a) Comercial Aerolíneas

Coordinador(a) Comercial B2B

Gerente de Inteligencia Artificial y Datos

Gerente Product Manager

Consultor(a) Senior UX/UI

Contador(a)

Gerente de Oficina

Analista de Nómina

Agente de Viajes

Operador(a) de Bus Zonal

Operador(a) Logístico(a) Motorizado(a)

Montacarguista

Operario(a) de Producción de Laboratorio Farmacéutico.

Empleo para todas las edades, con o sin experiencia

Desde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital de Empleo se tienen oportunidades de empleo para amplios sectores poblacionales tales como:

Personas con discapacidad.

Adultos mayores.

Afro, Raizales, Rrom o Gitanos.

Desempleados.

Jovenes.

Perronas pertenecientes a la comunidad LGBTI.

Mujeres.

Padre o madre de familia.

Personas en busca de su primer empleo.

Víctimas del conflicto armado.

Distribuyéndose la oferta laboral en la modalidad virtual de la siguiente forma: 273 están dirigidos a personas con discapacidad, 116 para perfiles profesionales, 181 para quienes no tienen experiencia, 365 para mayores de 50 años, 531 para jóvenes entre los 18 y 28 años, y 560 priorizan la vinculación laboral de mujeres, teniendo en cuenta que esas mismas vacantes podrán ocuparse por otras personas que no pertenecen a los anteriores grupos.

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¿Hasta cuándo hay plazo para participar de esta oferta laboral?

Las personas interesadas en aplicar tanto mediante la postulación virtual en el Servicio Público de empleo como en alguna de las cuatro jornadas de empleo presencial tendrán plazo desde el 23 hasta el 28 de noviembre.

Para poder participar es indispensable que las personas tengan presente lo siguiente:

En las ofertas virtuales el proceso se realiza ingresando y registrándose en el Servicio Público de Empleo.

En las ofertas presenciales es obligatorio el llevar hoja de vida y cédula.

Fechas de las cuatro ferias de empleo presenciales en Bogotá

El espacio esta destinado a personas con diferentes perfiles académicos personas sin formación formal, con primaria, secundaria, bachillerato, formación técnica, tecnológica, universitaria y de especialización.

Martes 24 de noviembre

se llevarán a cabo dos ferias. La primera se realizará en Chapinero, en la calle 59 #13-33, de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. en la que habrán disponibles 300 puestos de trabajo en labores como auxiliar de cocina, panadería, bodega, planta y producción, así como conductores(as) con licencia C2 o C3.

La segunda tendrá como lugar la carrera 13 #27-00, local 177, donde se tendrán 200 puestos de trabajo destinados para agentes de control aeroportuario, manejadores(as) caninos, supervisores(as) de puesto y guardas de seguridad, en un horario de 9:00 a. m. a 12:00 m.

Miércoles 25 de noviembre

El tercer espacio será en el salón comunal del barrio Suramérica, ubicado en la localidad de San Cristóbal, que contará con 200 vacantes divididas en cargos como oficial de obra, oficial de mampostería, oficial de estructuras metálicas, soldador(a), auxiliar de obra y técnico(a) eléctrico(a), en un horario de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

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Jueves 26 de noviembre

El cuarto y último espacio será en el Parque de la sede de la Alcaldía Local de Kennedy, ubicado en la calle 41 Bis sur #78J-02. La jornada reunirá, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., a 25 empresas que ofrecerán cerca de 1.000 puestos de trabajo.

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