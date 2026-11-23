Obras de Bogotá que tienen fecha de entrega para 2027: Regiotram y TransMiCables en la lista. X: Empresa Férrea Regional @efrcundinamarca

En los próximos años, Bogotá se prepara para la entrada en funcionamiento de varias obras, además del metro, que le cambiarán el rostro a la ciudad, con nuevas dinámicas de transporte que se espera faciliten la movilidad de las personas.

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En ese sentido, para 2027 se espera que algunas de estas obras comiencen a ver la luz, integrándose a la red de infraestructura de la ciudad, como ocurrirá en el caso del Regiotram de Occidente. No obstante, se prevé que la primera fase del sistema férreo no sea la única gran obra a ser entregada.

¿Qué obras serán entregadas en Bogotá en 2027?

Entre las obras de infraestructura más importantes que serían entregadas en 2027 o finales de 2026 se encuentran las siguientes:

Regiotram de Occidente , tramo/fase 1 (Facatativá a Fontibón): Se espera que entre en operación comercial el segundo semestre de 2027 con 26 km de los 40 totales; los primeros trenes llegarán de China el primer trimestre del año.

Se espera que entre en operación comercial el segundo semestre de 2027 con 26 km de los 40 totales; los primeros trenes llegarán de China el primer trimestre del año. TransMiCable San Cristóbal: La entrada en funcionamiento está programada entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Consta de 2,8 km y tres estaciones: Portal 20 de Julio, La Victoria y Altamira).

La entrada en funcionamiento está programada entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Consta de 2,8 km y tres estaciones: Portal 20 de Julio, La Victoria y Altamira). Troncal avenida 68: De acuerdo con el IDU, tras llegar a un 91 % de culminación en noviembre 2026, se espera que el corredor sea entregado en 2027. La obra consta de 17 km y tiene 9 grupos de obra. Contará con 21 estaciones de TransMilenio.

De acuerdo con el IDU, tras llegar a un 91 % de culminación en noviembre 2026, se espera que el corredor sea entregado en 2027. La obra consta de 17 km y tiene 9 grupos de obra. Contará con 21 estaciones de TransMilenio. Troncal avenida Ciudad de Cali: Entraría en funcionamiento en 2027 tras la puesta en servicio de los tramos finales pendientes, como corredor alimentador para la Primera Línea del Metro. Se articula con la avenida Américas y la 68.

Entraría en funcionamiento en 2027 tras la puesta en servicio de los tramos finales pendientes, como corredor alimentador para la Primera Línea del Metro. Se articula con la avenida Américas y la 68. Intersección Autopista Sur (NQS) con avenida Bosa: Dos puentes vehiculares, un puente peatonal y la ampliación de la Av. Las Torres para descongestionar el paso entre Bosa y Ciudad Bolívar. Según el IDU, se proyecta su entrega para 2027.

Dos puentes vehiculares, un puente peatonal y la ampliación de la Av. Las Torres para descongestionar el paso entre Bosa y Ciudad Bolívar. Según el IDU, se proyecta su entrega para 2027. Nuevo puente de la av. Calle 100 con carrera Séptima: La Alcaldía de Bogotá estima que a finales de 2027 debería quedar terminada la nueva estructura que reemplaza el puente anterior y articula el corredor de la carrera Séptima con la av. 68.

¿Comenzará a funcionar el metro de Bogotá en 2027?

Una de las obras más esperadas por los habitantes de Bogotá es el metro, el cual se espera facilite la movilidad de pasajeros entre el norte y el sur de la ciudad y reduzca drásticamente los tiempos de viaje.

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Aunque no iniciará operación comercial aún en 2027, se espera que la obra llegue a importantes hitos en aras de su consolidación y futura entrada en funcionamiento.

Uno de estos logros es la terminación de las obras de la Primera Línea y el inicio de la ‘marcha blanca’, como se le conoce al proceso de pruebas sin pasajeros. Según el cronograma, los primeros viajes comerciales se darían en marzo de 2028.

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