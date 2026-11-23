En la tarde de este lunes, 23 de noviembre, se presentan en Bogotá fuertes lluvias que, entre otras cosas, han afectado la movilidad en la capital del país.

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Así mismo, autoridades han indicado por medio de sus cuentas oficiales en redes sociales las actualizaciones de la situación.

Por ello, en Caracol Radio le contamos para que tenga en cuenta a la hora de transportarse en la ciudad.

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Siga EN VIVO la actualización de movilidad por lluvias en Bogotá: