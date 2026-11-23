🔴EN VIVO movilidad en Bogotá por lluvias este lunes: cierres viales, encharcamientos y transporte
Conozca cómo está el clima en Bogotá y las lluvias en su barrio.
En la tarde de este lunes, 23 de noviembre, se presentan en Bogotá fuertes lluvias que, entre otras cosas, han afectado la movilidad en la capital del país.
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Así mismo, autoridades han indicado por medio de sus cuentas oficiales en redes sociales las actualizaciones de la situación.
Por ello, en Caracol Radio le contamos para que tenga en cuenta a la hora de transportarse en la ciudad.
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Siga EN VIVO la actualización de movilidad por lluvias en Bogotá:
TransMilenios en la calle 80 con avenida Caracas no tienen paso por las lluvias. Planee su ruta
Desvíos en servicios TransMiZonales y Duales de TransMilenio.
Planee sus rutas teniendo en cuenta los desvíos.
Siguen las lluvias en estas localidades de Bogotá
Actualidad de lluvias en Chapinero
El Idiger informó cómo está la movilidad en Chapinero debido a las fuertes lluvias.
Estos son algunos encharcamientos que se presentan en vías de Bogotá por las fuertes lluvias
La Alcaldía de Bogotá recomendó conducir con precacución.
En video: así se ven las fuertes lluvias en algunos sectores de Bogotá
Afectaciones a la movilidad en las siguientes vías en Bogotá por lluvias:
Idiger reporta fuertes lluvias en algunas localidades de Bogotá
Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...