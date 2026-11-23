Vuelve a Colombia la Semana de la seguridad 2026. La iniciativa liderada por Asobancaria e Incocrédito, con el apoyo de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia (ACECOLOMBIA), la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, Colombia Fintech y otras organizaciones aliadas, busca fortalecer la cultura de la prevención y promover hábitos seguros en el uso de productos financieros.

Asimismo, la iniciativa busca proteger a los usuarios frente a las diferentes modalidades de fraude que se presentan durante la temporada de mayor actividad comercial: Fin de año.

Y es que la delincuencia digital perfecciona cada día sus técnicas, ahora, por ejemplo, cuenta con la inteligencia artificial como herramienta que facilita el fraude y lo hace más creíble.

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Black Friday y Navidad: Temporada de mayor movimiento comercial

Con el Black Friday cerca y la Navidad aproximándose, las compras por internet y los pagos electrónicos aumentan, presentando un escenario favorable para los delincuentes digitales.

Dentro de las modalidades de fraude se encuentra la suplantación de comercios importantes, la creación de tiendas virtuales falsas y la más común, mensajes de texto fraudulentos con links que buscan obtener datos personales y financieros de los usuarios.

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Semana de la Seguridad 2026: Cómo responder a las deepfakes y al fraude digital

Para este año, la campaña liderada por Asobancaria e Incocrédito busca educar a la ciudadanía bajo el concepto ‘La Galería Antifraude. Exponiendo el engaño’ con actividades de pedagogía y contenidos sobre seguridad financiera y digital.

De esta forma, los usuarios aprenderán a identificar las principales modalidades de fraude y reconocer señales de alerta antes de realizar compras o pagos de manera electrónica.

Según el informe internacional Identify Fraud Report 2025-2026, de Sumsub, los deepfakes (contenidos audiovisuales o de audio manipulados con inteligencia artificial para parecer reales) representaron el 11% de las modalidades de fraude.

Las cifras reflejan la importancia de educar sobre la posibilidad de encontrarse con contenidos manipulados con IA para suplantar identidades y engañar a los usuarios.

Frente a estas amenazas, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, reiteró el compromiso de las entidades del sector financiero con la prevención del fraude digital.

Malagón destacó el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo de transacciones, autenticación y detección de operaciones sospechosas.

Recomendaciones para evitar fraude digital en temporada de fin de año

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico entregó las siguientes claves para prevenir y denunciar cualquier irregularidad durante la temporada de fin de año:

Entrar directamente a las páginas oficiales de los comercios.

de los comercios. Identificar la identidad del vendedor antes de realizar cualquier compra.

antes de realizar cualquier compra. Utilizar únicamente los métodos de pago habilitados por las páginas OFICIALES.

los habilitados por Desconfiar de mensajes inesperados sobre problemas con las entregas o cobros adicionales.

sobre problemas con las entregas o cobros adicionales. Verificar información de compras directamente en la página oficial.

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