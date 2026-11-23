Justicia

El ministro de Justicia, Iván Cancino, respondió a los cuestionamientos que ha hecho el expresidente Juan Manuel Santos en medio de la conmemoración de los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz y criticó la negociación con las extintas Farc.

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“Señor expresidente Juan Manuel Santos, hoy quiero contestarle con respeto, pero con contundencia, frente a ciertas afirmaciones que usted ha hecho en los últimos días”, aseguró Cancino al iniciar su pronunciamiento.

En su intervención, el ministro de Justicia recordó los resultados del plebiscito del 2 de octubre de 2016, en el que ganó el NO, y recalcó que haber desconocido dichos resultados afectó a todo el país.

“La dignidad de la presidencia se perdió cuando se desconoció la voz del pueblo que dijo no; se desconoció cuando, en lugar de combatir a los criminales, se les ofreció impunidad sin obtener a cambio una paz verdadera y nunca hemos visto una completa indemnización a las víctimas”, señaló Cancino.

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Farc

El ministro de Justicia aseguró que a Colombia se le prometió que las Farc desaparecerían, pero, por el contrario, se multiplicaron con el surgimiento de las disidencias.

“Se desconoció cuando se le prometió al país el fin de las FARC y hoy vemos cómo, lejos de desaparecer por completo, sus disidencias se multiplicaron y se convirtieron en franquicias criminales de varias cabezas que se disputan territorios, rutas del narcotráfico y el control de poblaciones enteras”.

Agregó que “se ha seguido desconociendo cuando, bajo el discurso de la paz, se ha permitido que organizaciones narcocriminales consoliden su presencia en regiones donde los ciudadanos siguen sometidos a la extorsión, el reclutamiento forzado de menores, el narcotráfico y la violencia”.

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