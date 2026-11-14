¿Qué hacer si no esta conforme con compras realizadas por internet? Esto dice la Ley 1480 de 2011

¿Qué hacer si no esta conforme con compras realizadas por interenet? Foto Getty Images / Creative Images Lab

Comprar a través de internet se convirtió en una práctica común en el momento de adquirir tanto un bien como un servicio. De esta manera, los usuarios pueden seleccionar y ejecutar el pago correspondiente de sus artículos remotamente sin la necesidad de ir a puntos físicos y demandar tiempo extra.

Sin embargo, al momento de recibir una compra por esta modalidad, muchas veces pueden presentarse casos donde el consumidor puede devolver el producto y hasta recuperar su dinero si los procedimientos se realizaron bajo condiciones de comercialización legales.

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Bajo qué casos puede recuperar el dinero por compras en internet

Según la Ley 1480 de 2011, articulada con la Ley 2439 de 2024, se establece bajo qué criterios la persona puede acceder a la devolución del dinero, teniendo en cuenta que ningún vendedor o proveedor está obligado por ley a devolver sumas del dinero si el motivo se resume a ser características que no están dentro de las siguientes causas:

Por garantía.

Por entregarse un producto diferente al esperado.

Por el derecho de retracto en ventas mediante internet.

Por la política comercial que maneje el vendedor.

Por una compa que se pago pero que nunca llego a su destino.

¿Cuándo aplica la devolución de una compra por derecho al retracto?

En esta modalidad, la persona que pagó por el artículo puede usar el derecho al retracto si el producto no era con lo que se esperaba o simplemente no se quiere esto, sin la necesidad de que se justifique por fallas o daños.

Bajo esta circunstancia la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) explicó que se tienen que seguir los siguientes criterios para proceder correctamente con la devolución por esta forma.

Tener claro qué opción aplica para compras mediante plataformas de comercio electrónico, páginas web, redes sociales, tele ventas o llamadas telefónicas, al igual que por métodos no tradicionales y financiación directa.

Para oficializar el proceso por esta vía, el consumidor debe efectuar el derecho dentro de los cinco días hábiles luego de la entrega del bien o de la celebración del contrato en caso de la prestación de servicios.

De esta manera, el proveedor o vendedor en un lapso de 30 días tendrá que realizar la respectiva devolución del dinero sin que establezca descuentos o retenciones de ninguna forma.

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¿En que casos no aplica el derecho al retracto?

De acuerdo con la Ley 1480 de 2011 se establecen casos donde el consumidor no puede presentar una devolución por esta modalidad, siendo estos los siguientes:

En contratos de prestación de servicios cuya prestación haya iniciado con el acuerdo del consumidor.

En contratos de suministros de bienes o servicios cuando el precio está sujeto a fluctuaciones del mercado que no se puedan controlar.

En los contratos de bienes personalizados o confeccionados de acuerdo a las especificaciones del consumidor (vestido de matrimonio, primera comunión, traje a la medida, entre otros).

En contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.

En contratos de servicios de apuestas y loterías.

En contratos de adquisición de bienes perecederos.

En los contratos de adquisición de bienes de uso personal.

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