Este domingo 22 de noviembre, el Alcalde de Bogotá, Carlos Galán realizó un anunció sobre la importancia de ahorrar energía en esta época del año, para evitar llegar a imponer nuevamente el racionamiento de agua por sectores y días, debido a que los embalses están sobre el 80% de su capacidad.

El mandatario Distrital entregó cinco recomendaciones para reducir el consumo de electricidad y contribuir a disminuir la presión sobre el sistema energético en medio del fenómeno de El Niño, que podría extenderse hasta abril de 2027.

El Alcalde dio algunas recomendaciones para empezar a ahorrar desde los hogares y evitar que los embalses reduzcan más del porcentaje que se encuentra actualmente, para estas épocas decembrinas.

1. Evitar el uso de electrodomésticos en horas pico

Entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m. el consumo de energía se dispara, por lo que el mandatario Distrital recomienda que se evite el uso de la lavadora, la secadora, la plancha, el horno o la ducha eléctrica durante esas horas. “Evitemos recargar el sistema en ese horario”, insistió.

2. Cambiar los bombillos tradicionales por LED

Cambiar los bombillos del hogar a esta tecnología permite que se reduzca el consumo de energía al ser más eficientes.

3. Cambiar la temperatura de la nevera

Al ser un electrodoméstico que trabaja las 24 horas del día, todos los días, es importante mantenerla entre los 3°C y 5°C, y el congelador a -18°C. Asimismo, evitar abrirla constantemente si no es necesario y revisar que esté correctamente cerrada.

4. Apagar y desconectar lo que no esté en uso

Evite dejar encendidos televisores, computadores, cafeteras, microondas, luces o cargadores, si no los está usando. Además, use la lavadora únicamente cuando tenga la carga completa.

5. Usar mejor la plancha

Planche toda la ropa en una sola jornada.

Todas estas medidas ayudarían a reducir notablemente la probabilidad de volver al racionamiento de agua de años pasados, debido a el Fenómeno de El Niño por el que el país esta pasando.

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