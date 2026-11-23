Alcalde de Bogotá pide ahorrar energía para evitar racionamiento de agua
Carlos Galán, hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de ahorro de energía para evitar el riesgo de racionamiento.
Este domingo 22 de noviembre, el Alcalde de Bogotá, Carlos Galán realizó un anunció sobre la importancia de ahorrar energía en esta época del año, para evitar llegar a imponer nuevamente el racionamiento de agua por sectores y días, debido a que los embalses están sobre el 80% de su capacidad.
El mandatario Distrital entregó cinco recomendaciones para reducir el consumo de electricidad y contribuir a disminuir la presión sobre el sistema energético en medio del fenómeno de El Niño, que podría extenderse hasta abril de 2027.
El Alcalde dio algunas recomendaciones para empezar a ahorrar desde los hogares y evitar que los embalses reduzcan más del porcentaje que se encuentra actualmente, para estas épocas decembrinas.
1. Evitar el uso de electrodomésticos en horas pico
- Entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m. el consumo de energía se dispara, por lo que el mandatario Distrital recomienda que se evite el uso de la lavadora, la secadora, la plancha, el horno o la ducha eléctrica durante esas horas. “Evitemos recargar el sistema en ese horario”, insistió.
2. Cambiar los bombillos tradicionales por LED
- Cambiar los bombillos del hogar a esta tecnología permite que se reduzca el consumo de energía al ser más eficientes.
3. Cambiar la temperatura de la nevera
- Al ser un electrodoméstico que trabaja las 24 horas del día, todos los días, es importante mantenerla entre los 3°C y 5°C, y el congelador a -18°C. Asimismo, evitar abrirla constantemente si no es necesario y revisar que esté correctamente cerrada.
4. Apagar y desconectar lo que no esté en uso
- Evite dejar encendidos televisores, computadores, cafeteras, microondas, luces o cargadores, si no los está usando. Además, use la lavadora únicamente cuando tenga la carga completa.
5. Usar mejor la plancha
- Planche toda la ropa en una sola jornada.
Todas estas medidas ayudarían a reducir notablemente la probabilidad de volver al racionamiento de agua de años pasados, debido a el Fenómeno de El Niño por el que el país esta pasando.
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio