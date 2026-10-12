¿Dónde empieza y dónde termina metro de Bogotá? Primera línea recorrerá 23 kilómetros en 27 minutos

El pasado 8 de octubre, la Alcaldía de Bogotá confirmó que las obras de la primera línea del metro de Bogotá alcanzaron un avance general del 83,73% al cierre de septiembre de 2026.

A pesar de que existen avances en las fachadas y los acabados de las primeras tres estaciones, la Empresa Metro advirtió sobre la necesidad de acelerar los trabajos para cumplir con el cronograma, pues la meta del 90% de ejecución al finalizar 2026 no se alcanzaría al ritmo actual.

Entre tanto, 20 de los 30 trenes que van a entrar en funcionamiento en esta primera fase ya están en Colombia y la fecha proyectada para el inicio de la operación comercial se mantiene fija en marzo de 2028.

¿Cuánto tiempo tomará el recorrido completo del metro de Bogotá?

La primera línea del Metro de Bogotá recorrerá 23,9 kilómetros entre el suroccidente y el norte de la capital, desde el sector de Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas. Tendrá un viaducto elevado que permitirá el desplazamiento de los trenes por encima del nivel de las vías en una gran parte del recorrido.

De acuerdo con las proyecciones hechas en el proyecto, el trayecto completo tomará alrededor de 27 minutos, ya que se busca reducir los tiempos de desplazamiento de miles de ciudadanos.

Además, la infraestructura contará con 16 estaciones y conectará sectores residenciales, comerciales y de servicios. También permitirá la integración con otros medios de transporte público de la ciudad, como el SITP y el TransMiCable.

Tenga en cuenta que el tiempo estimado del trayecto es una proyección de viaje del sistema y puede diferenciarse del tiempo total que cada usuario necesitará para llegar a su destino, pues este dependerá de los desplazamientos hasta las estaciones y de los eventuales transbordos.

¿Dónde empieza y dónde termina el metro de Bogotá?

El recorrido del metro de Bogotá comenzará en el sector de Bosa, cerca de la intersección de la futura prolongación de la avenida Villavicencio con la avenida Longitudinal de Occidente (ALO). En este punto se encuentra el patio taller.

Desde allí, el viaducto avanzará por la avenida Villavicencio en dirección oriental hasta conectar con la avenida Primero de Mayo. Posteriormente, por este corredor pasará por sectores cercanos a las avenidas Boyacá y 68 y a la carrera 50, hasta llegar a la avenida NQS.

Más adelante, el recorrido toma la calle 8 sur y continuará por la calle 1 hasta alcanzar la avenida Caracas. Desde ese punto, seguirá hacia el norte hasta la calle 72, donde estará ubicada la estación terminal del recorrido comercial.

Otras maniobras contempladas en el proyecto son de aproximadamente 600 metros, que se extiende. hasta la calle 78. Este tramo permitirá realizar operaciones ferroviarias, pero no será una estación adicional para el servicio habitual de pasajeros.

El recorrido de la primera línea del metro atravesará nueve localidades: Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Barrios Unidos, Los Mártires, Antonio Nariño, Chapinero, Teusaquillo y Santa Fe. Esta distribución de estaciones se determinó así para conectar zonas del suroccidente con corredores estratégicos del centro y el norte de Bogotá.

¿Cuáles serán las 16 estaciones del metro de Bogotá?

La línea 1 del metro de Bogotá contará con las siguientes estaciones, en el orden del recorrido desde el suroccidente hacia el norte:

Gibraltar. Portal Américas. Ciudad Kennedy. Timiza. Hospital de Kennedy. Avenida Boyacá. Estación de integración con TransMilenio, cuyo nombre debe confirmarse oficialmente. Puente Aranda. SENA. Santa Isabel. Hospital (HOMI). Avenida Jiménez. Estación Central. Calle 45. Calle 63. Calle 72.

Los nombres Ciudad Kennedy, Timiza y Santa Isabel fueron seleccionados mediante un proceso de participación ciudadana. La estación de la calle 72 será el punto de llegada para quienes recorran la línea completa en dirección norte.

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