Cortes de agua en Bogotá y Soacha. Foto Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB.

Para la semana del 23 al 26 de noviembre, el acueducto de Bogotá publicó en sus redes oficiales el cronograma de intervenciones en el suministro de agua en varias localidades y barrios de la ciudad, incluyendo adecuaciones en la red del municipio de Soacha.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y, para ejecutarlos, se requiere una suspensión temporal del recurso en lapsos que crea pertinente la entidad.

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Localidades y municipios afectados por los trabajos de mantenimiento esta semana

Según información del Acueducto de Bogotá, estas son las localidades y municipios que tendrán afectaciones en el servicio en algunos de sus barrios:

Engativá

Bosa

Santa Fe

Fontibón

Chapinero

Puente Aranda

San Cristóbal

Ciudad Bolívar

Suba

Usaquén

Municipios con suspensión del servicio son:

Soacha

¿En qué barrios habrá cortes de agua?

Mientras el servicio de agua está suspendido, se realizarán labores como empate de tuberías, instalación, mantenimientos correctivos, verificaciones y cambios dentro de la red hidráulica, en determinados puntos.

Las programaciones para estas respectivas adecuaciones se ejecutarán entre los días 23 al 26 de noviembre, en lapsos de mínimo 4 horas hasta 27 horas de suspensión temporal, de la siguiente manera:

Cortes de agua: lunes 23 de noviembre

Localidad de San Cristóbal: Arboleda Santa Teresita, Bolonia, Bolonia I, Chiguaza Rural, Chiguaza Urbano, Ciudad Londres, Ciudad Londres I, Ciudad Londres Rural, Dona Liliana, El Bosque Central, Fiscala Alta y Juan Rey (La Paz).

Arboleda Santa Teresita, Bolonia, Bolonia I, Chiguaza Rural, Chiguaza Urbano, Ciudad Londres, Ciudad Londres I, Ciudad Londres Rural, Dona Liliana, El Bosque Central, Fiscala Alta y Juan Rey (La Paz). Localidad de San Cristóbal: Juan Rey Sur, La Cabana, La Esperanza Sur, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Nueva Delhi, Pepinitos, Quindío, San Rafael Usme, Tibaque, Tibaque Sur, Tocaimita Oriental, Villa Diana y Yomasa.

Juan Rey Sur, La Cabana, La Esperanza Sur, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Nueva Delhi, Pepinitos, Quindío, San Rafael Usme, Tibaque, Tibaque Sur, Tocaimita Oriental, Villa Diana y Yomasa. Localidad de Usaquén: Horizontes Norte, La Esperanza, San Norte, Los Alpes II Sector, San Norte, Ginebra, Bellavista y Unicerros, San, Sagrado Corazón, Montearroyo, Ciudadela Real, La Glorieta, Usaquén - Casa Cristo Rey, Cerros de Santa Bárbara, Urbanización Furatena, Santa Ana Oriental, La Franja de Buenavista, La Llanurita II, Chaparral, Nuevo Horizonte, La Llanurita, Horizontes Usaquén, La Frontera, Arenera Buenavista, La Estrellita, Buenavista II Sector, El Cerro Parte Baja (Villa Nydia), Terrazas de San Ángel, Santa Cecilia Baja, Santa Cecilia Parte Baja, La Perla Oriental y Usaquén - Urbanización Portal de Siena.

Horizontes Norte, La Esperanza, San Norte, Los Alpes II Sector, San Norte, Ginebra, Bellavista y Unicerros, San, Sagrado Corazón, Montearroyo, Ciudadela Real, La Glorieta, Usaquén - Casa Cristo Rey, Cerros de Santa Bárbara, Urbanización Furatena, Santa Ana Oriental, La Franja de Buenavista, La Llanurita II, Chaparral, Nuevo Horizonte, La Llanurita, Horizontes Usaquén, La Frontera, Arenera Buenavista, La Estrellita, Buenavista II Sector, El Cerro Parte Baja (Villa Nydia), Terrazas de San Ángel, Santa Cecilia Baja, Santa Cecilia Parte Baja, La Perla Oriental y Usaquén - Urbanización Portal de Siena. Localidad de Usaquén: El Cerro Occidental, Agua Dulce, Los Naranjos, Cerros Norte, Altos de Serrezuela, El Redil, El Codito, Santa Cecilia Norte Parte Alta, La Cañada, El Pañuelito, Cerros de Los Alpes, Bosques de Medina, Sierras del Moral, Tibabita 2, El Pinar de Santa Bárbara, Delicias del Carmen, Bosque de Soratama, Barrancas Oriental, Bocacolina El Cedro, Bosque de Pinos III, Barrancas Oriental - La Roca (Predio), Barrancas Oriental - Servita, Mirador del Norte, Arauquita, Arauquita II Sector, Horizontes, Buenavista La Estrellita II, Ibiza, Barrancas Alto, Balcones de Vista Hermosa, Buenavista, Soratama y Lote 95 Anexo Barrio Soratama.

Cortes de agua: martes 24 de noviembre

Localidad de Chapinero: El Nogal y Porciúncula.

El Nogal y Porciúncula. Localidades de Santa Fe y Chapinero: Parque Nacional, El Paraíso, Ingemar, Siberia Urbano II, Siberia Central, Siberia Urbano III, Siberia Rural, Siberia II, Ingemar Oriental I, Siberia Urbano y Siberia.

Parque Nacional, El Paraíso, Ingemar, Siberia Urbano II, Siberia Central, Siberia Urbano III, Siberia Rural, Siberia II, Ingemar Oriental I, Siberia Urbano y Siberia. Localidad de Bosa: Islandia, Gran Colombiano, Pacho Ancho, Antonia Santos, El Retazo y El Porvenir.

Islandia, Gran Colombiano, Pacho Ancho, Antonia Santos, El Retazo y El Porvenir. Localidad de Ciudad Bolívar: El Ensueño, Sierra Morena, Verona, Bellavista, Jerusalem, Los Laureles II y Arborizadora Alta II.

El Ensueño, Sierra Morena, Verona, Bellavista, Jerusalem, Los Laureles II y Arborizadora Alta II. Localidad de San Cristóbal: La Victoria, La Gloria Occidental, Villa del Cerro.

Cortes de agua: miércoles 25 de noviembre

Localidad de Bosa: El Remanso I, Escocia, Holanda, La Cabaña, La Libertad, San Antonio y San Martín.

El Remanso I, Escocia, Holanda, La Cabaña, La Libertad, San Antonio y San Martín. Localidad de Usaquén: Barrancas Norte y San Cristóbal Norte.

Barrancas Norte y San Cristóbal Norte. Localidad de Suba: San José de Bavaria y Villa del Prado.

San José de Bavaria y Villa del Prado. Localidad de Ciudad Bolívar: Lucero del Sur, La Alameda y Quintas del Sur.

Cortes de agua: jueves 26 de noviembre

Localidad de Engativá: Santa Rosita, Paris y Florencia.

Santa Rosita, Paris y Florencia. Localidad de Fontibón: Montevideo, Franco y Sabana Grande Fontibón.

Montevideo, Franco y Sabana Grande Fontibón. Localidad de Ciudad Bolívar: Puerto Rico, Cerros de Oriente y Las Lomas.

Puerto Rico, Cerros de Oriente y Las Lomas. Localidad Suba: Aures II, Villa María, Puerta del Sol y Lombardia.

Aures II, Villa María, Puerta del Sol y Lombardia. Localidad de San Cristóbal: Bosque Los Alpes, Altos de Zipa, Moralba, Altamira, Nueva Gloria Las Lomas, Barcelona Sur, San Isidro (Sur) y Veinte de Julio (Sur).

Bosque Los Alpes, Altos de Zipa, Moralba, Altamira, Nueva Gloria Las Lomas, Barcelona Sur, San Isidro (Sur) y Veinte de Julio (Sur). Localidad de Puente Aranda: Centro Industrial.

Centro Industrial. Municipio de Soacha: Altos de Portalegre, Atenea, Camilo Torres I, Centro, Ciudad Latina, Ciudad Salitre, Ciudad Satélite, Ciudadela Paseo Real, Eduardo Puyana, El Carmen, El Danubio, El Gallinero, El Mirador, El Paraiso Soacha, El Rosal, El Silo, El Sol de Portalegre, El Tabacal, Eugenio Diaz, Eugenio Diaz Castro, Falope, Gallinero, La Fontana, La Fragua, La Primavera Soacha, La Union, La Unión Atenea, La Veredita, Las Ferias, Las Huertas, Las Vegas Soacha, Lincoln y Llanos de Soacha.

Altos de Portalegre, Atenea, Camilo Torres I, Centro, Ciudad Latina, Ciudad Salitre, Ciudad Satélite, Ciudadela Paseo Real, Eduardo Puyana, El Carmen, El Danubio, El Gallinero, El Mirador, El Paraiso Soacha, El Rosal, El Silo, El Sol de Portalegre, El Tabacal, Eugenio Diaz, Eugenio Diaz Castro, Falope, Gallinero, La Fontana, La Fragua, La Primavera Soacha, La Union, La Unión Atenea, La Veredita, Las Ferias, Las Huertas, Las Vegas Soacha, Lincoln y Llanos de Soacha. Municipio de Soacha: Maranata, Minesota, Nueva Portalegre, Oasis de Jerico, Oasis del Jerico, Parque de Las Flores, Paseo Real, Portal Casalinda Soacha, Portalegre, Portalegre Real, Portoalegre, Prado de Las Vegas, Prado de Las Vegas II, San Luis, Santa Cecilia, Santa Helena, Satélite Soacha Centro, Tejares, Tequendama, Tequendama Soacha, Tierra Blanca, Villa Andrea Soacha, Villa Clara, Villa Esperanza, Villa Esperanza Centro, Villa Italia y Villa La Esperanza.

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Recomendaciones durante la suspensión del servicio en su barrio o zona

Se recomienda racionar el recurso hídrico antes de la suspensión; de igual modo, hacerlo de tal manera que alcance para las actividades esenciales dentro del hogar.

De igual manera, consulte las direcciones de acuerdo con en qué partes de los barrios o de los municipios se adelantarán estos arreglos y el tiempo de suspensión del servicio, que variará según la labor que se lleve a cabo.

Para revisar la página del Acueducto de Bogotá con el cronograma oficial, ingrese en el siguiente link.

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