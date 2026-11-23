Colombia será uno de los destinos de una nueva misión humanitaria de Estados Unidos que llevará servicios médicos a comunidades de América Latina. La operación estará a cargo del USNS Comfort, un buque de la Armada estadounidense equipado como hospital, cuyo despliegue está previsto entre diciembre de 2026 y febrero de 2027.

La misión, denominada Continuing Promise, también contempla escalas en Panamá, Perú, Guatemala y El Salvador. Durante el recorrido, personal médico de Estados Unidos trabajará junto a profesionales de salud de los países participantes para brindar atención a pacientes en clínicas comunitarias.

¿Qué servicios médicos ofrecerá el buque?

El USNS Comfort cuenta con instalaciones hospitalarias y personal especializado para prestar diferentes servicios de salud. En anteriores misiones ha ofrecido consultas médicas generales, atención odontológica, exámenes de visión y procedimientos quirúrgicos, entre otros servicios.

Además de atender a los pacientes, la tripulación desarrollará actividades de cooperación con los equipos de salud locales. El objetivo es fortalecer sus capacidades, mejorar la preparación ante emergencias y compartir conocimientos para responder de manera conjunta a situaciones de desastre.

El antecedente del USNS Comfort en Colombia

La embarcación ya ha visitado el país en otras oportunidades. En noviembre de 2022, llegó a Cartagena y permaneció durante nueve días. Según el balance de aquella misión, atendió a más de 4.400 pacientes y realizó 83 cirugías.

Estas jornadas hicieron parte de los esfuerzos de cooperación médica entre Estados Unidos y Colombia, mediante los cuales se busca acercar servicios de salud a comunidades que requieren atención especializada.

¿Cuándo llegará a Colombia y dónde atenderá?

Aunque el país ya aparece en la ruta anunciada, todavía no se han confirmado las ciudades que recibirá el buque ni las fechas exactas de las jornadas médicas. Tampoco se ha publicado el procedimiento para acceder a los servicios, por lo que será necesario esperar información de las autoridades encargadas de coordinar la visita.

De acuerdo con el anuncio de la Armada estadounidense, esta será la decimoséptima misión Continuing Promise en la región desde 2007 y la novena que se realizará a bordo del USNS Comfort.