El presidente de la JEP, magistrado Danilo Rojas Betancourt, y el jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Miroslav Jenka. Crédito: JEP

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado Danilo Rojas Betancourt, se reunió con el jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Miroslav Jenča, con el propósito de abordar los desafíos relacionados con la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016.

Durante el encuentro, los funcionarios intercambiaron perspectivas sobre el estado y los retos de cumplimiento de los compromisos establecidos en el acuerdo, teniendo en cuenta las competencias y responsabilidades de cada una de las entidades.

La reunión se desarrolló a través del trabajo que adelantan ambas instituciones desde sus respectivos mandatos. Mientras la JEP tiene a su cargo investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos en el contexto del conflicto armado, la Misión de Verificación de la ONU realiza seguimiento a diferentes compromisos del Acuerdo de Paz.

Este acercamiento da en un contexto en el que la implementación del acuerdo continúa siendo uno de los principales asuntos de seguimiento institucional en Colombia, particularmente en materia de justicia transicional y cumplimiento de los compromisos adquiridos con las víctimas y los firmantes de paz.

Aunque no se dieron a conocer detalles adicionales sobre los acuerdos o conclusiones de la reunión, el encuentro permitió poner sobre la mesa los desafíos de la implementación desde las funciones que cumplen la JEP y Naciones Unidas en el país.

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