En el marco de los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc, el expresidente Juan Manuel Santos ofreció una entrevista en El Reporte Coronel. Durante la conversación, Santos analizó los aciertos y errores del proceso, defendió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y envió un mensaje al actual mandatario, Abelardo de la Espriella.

En primer lugar, el expresidente Santos admitió que el plebiscito de paz fue un error y no debió ser convocado. Explicó que inicialmente prometió el referendo para “aplacar los ánimos” frente a las mentiras que se inventaban sobre la negociación.

“Mirando retrospectivamente, es lo que he debido hacer, no hacer el referendo porque en estas cosas perdimos”, reconoció.

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