La inseguridad no se resuelve con bombas: Santos pide a De la Espriella rectificar su postura de paz
A 10 años del acuerdo de paz con las Farc, el expresidente Juan Manuel Santos lamentó la falta de pedagogía para explicar la justicia transicional y el diseño secuencial de la negociación
En el marco de los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc, el expresidente Juan Manuel Santos ofreció una entrevista en El Reporte Coronel. Durante la conversación, Santos analizó los aciertos y errores del proceso, defendió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y envió un mensaje al actual mandatario, Abelardo de la Espriella.
En primer lugar, el expresidente Santos admitió que el plebiscito de paz fue un error y no debió ser convocado. Explicó que inicialmente prometió el referendo para “aplacar los ánimos” frente a las mentiras que se inventaban sobre la negociación.
“Mirando retrospectivamente, es lo que he debido hacer, no hacer el referendo porque en estas cosas perdimos”, reconoció.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...