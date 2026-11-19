Junior de Barranquilla tendría prácticamente definido quién estará al frente de su proyecto deportivo para 2027. Todo apunta a que Jorge Bava será el nuevo director técnico del conjunto rojiblanco, luego de alcanzar un acuerdo con la institución para asumir el cargo de cara a los desafíos del próximo año.

De acuerdo con la información revelada por varios medios, el entrenador uruguayo, de 45 años, firmaría un contrato por 13 meses, hasta diciembre de 2027, con una cláusula que permitiría extender su vínculo. Su llegada a Barranquilla estaría prevista para este jueves 19 de noviembre, fecha en la que también se realizarían el anuncio y la presentación oficial.

La intención del equipo atlanticense sería que Bava comience cuanto antes a trabajar en la planificación deportiva, teniendo en cuenta que Junior afrontará la Liga y la fase de grupos de la Copa Libertadores durante 2027.

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El cuerpo técnico que llegaría con Jorge Bava a Junior

El estratega uruguayo tendría definido el grupo de profesionales que lo acompañaría en esta nueva etapa. Bruno Piano, de nacionalidad italiana y uruguaya, sería su principal asistente, junto a Ignacio Turrén, de raíces españolas y uruguayas.

También estarían Mauricio Ferraro, quien asumiría la preparación física, y Augusto Ayala, encargado del entrenamiento de los arqueros. De esta manera, Bava tendría organizada su estructura de trabajo para comenzar el proceso en el fútbol colombiano.

La pretemporada de Junior está programada para iniciar el próximo 26 de noviembre, cuando los futbolistas terminen sus dos semanas de vacaciones y regresen a los entrenamientos. Si se cumplen los tiempos previstos, el entrenador estará al frente del grupo desde el primer día de preparación.

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Gustavo Velázquez sería el primer fichaje que tendría en carpeta

Además de la planificación de la pretemporada, Jorge Bava ya tendría un nombre sobre la mesa para reforzar la plantilla rojiblanca. Según información del diario paraguayo ABC Digital, el defensor central Gustavo Velázquez, actualmente en Cerro Porteño, estaría en el radar de Junior por petición del entrenador uruguayo.

El zaguero, de 35 años, cuenta con experiencia internacional y ha vestido la camiseta de la Selección de Paraguay. Su posible llegada representaría una alternativa para fortalecer la zona defensiva del equipo barranquillero de cara a las competencias de 2027.

Uno de los aspectos que facilitaría una eventual operación es su situación contractual, pues Velázquez quedaría como agente libre en enero de 2027. Esto permitiría que Junior explore su incorporación sin tener que pagar por sus derechos deportivos.

Por ahora, el interés por el defensor corresponde a información divulgada desde Paraguay y no existe una negociación oficialmente confirmada. Mientras tanto, Junior tendría encaminada la llegada de Jorge Bava, quien comenzaría a darle forma a un proyecto que tendrá como uno de sus principales objetivos competir en la Copa Libertadores.