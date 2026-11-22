Jhon Jader Durán volvió a reportarse en el marcador con Benfica. El atacante colombiano fue protagonista este domingo 22 de noviembre al convertir uno de los goles en el triunfo 3-1 sobre SCU Torreense, por la cuarta ronda de la Copa de Portugal.

El colombiano, que fue titular como referente ofensivo del equipo dirigido por Marco Silva, necesitó 30 minutos para abrir el marcador. Tras un centro preciso del lateral sueco Samuel Dahl desde el costado izquierdo, Durán atacó el espacio dentro del área, se elevó por encima de la defensa y conectó un potente cabezazo que terminó en el ángulo para establecer el 0-1.

Vea el gol de Jhon Durán:

El Torreense consiguió la igualdad al minuto 50 por intermedio de Musa Drammeh, pero Benfica recuperó la ventaja al 64’, cuando Gianluca Prestianni definió tras una asistencia de Claudio Echeverri. Finalmente, Jakub Kamiński sentenció el compromiso al minuto 85 para sellar el 3-1.

Durán tuvo participación durante la primera parte y fue sustituido en el complemento por el griego Vangelis Pavlidis. Su anotación representó un aporte importante en la clasificación del Benfica, que consiguió su boleto a los octavos de final de la Copa de Portugal.

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De esta manera, el delantero colombiano volvió a celebrar con la camiseta del conjunto portugués, en una jornada en la que Benfica cumplió con su objetivo y continúa en carrera por el título.