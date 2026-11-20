Kelly Johana Acosta Restrepo, de 43 años, y Sonia Margarita Sanjuan, de 41, fueron reportadas como desaparecidas.

Los familiares de Sonia Sanjuan Peñaranda y Kelly Acosta Restrepo hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional y a la Alcaldía de Barranquilla para que intervengan en el proceso de búsqueda de las dos mujeres, cuya desaparición completa varios días sin que sus seres queridos tengan información sobre lo ocurrido.

A través de un comunicado dirigido al presidente de la República y al alcalde Alejandro Char, las familias expresaron la angustia que enfrentan por no conocer el paradero de Sonia y Kelly. En el documento señalaron que han transcurrido 15 días desde su desaparición, un periodo marcado por la incertidumbre, las noches sin descanso y la esperanza de recibir alguna noticia que permita encontrarlas.

“Hoy no les pedimos un favor político, les pedimos que escuchen el clamor de dos familias que necesitan ayuda”, manifestaron.

Los familiares reconocieron las labores que han adelantado las autoridades hasta el momento; sin embargo, insistieron en la necesidad de fortalecer las acciones de búsqueda e investigación para evitar que el paso del tiempo reduzca la atención sobre el caso. También pidieron que las entidades competentes destinen los recursos y esfuerzos necesarios para lograr encontrar a las dos mujeres.

“Necesitamos respuestas, necesitamos verdad”

En el comunicado, la familia también hicieron un llamado a la ciudadanía para que el tratamiento de esta desaparición esté acompañado de responsabilidad y sensibilidad.

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“Detrás de esta búsqueda hay una madre que espera, unas hijas que necesitan a su mamá, hermanos que claman por sus hermanas y familias enteras que cada día se levantan con la esperanza de recibir una llamada, una noticia o cualquier señal que permita conocer su paradero”, expresaron.

Finalmente, solicitaron a la ciudadanía que, en caso de contar con información que pueda contribuir a la búsqueda, la suministre a través de los canales oficiales. Las familias insistieron en que no quieren que la desaparición de Sonia y Kelly se convierta en una noticia pasajera y pidieron solidaridad para mantener vigente su búsqueda.

“Necesitamos respuestas, necesitamos verdad y, por encima de todo, necesitamos que Sonia y Kelly regresen a casa”, concluyeron.