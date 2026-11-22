Más de 400 cursos virtuales del SENA 2026 gratuitos ¿Cómo inscribirse?: Tecnología, finanzas y más. Getty Images

Dentro de la oferta académica que dispone el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se encuentran diferentes programas a disposición de los colombianos para capacitarse y emplearse en el mercado laboral con las capacidades y habilidades requeridas en el momento.

Actualmente, una de las carreras más demandadas en el país es el caso de las ingenierías y sus diferentes especializaciones. El SENA presenta una amplia lista de espacios técnicos y tecnólogos que, al momento de finalizarse, se pueden homologar para continuar con la carrera universitaria y así completarla.

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¿Qué significa homologar?

Para las instituciones de educación superior en Colombia, el proceso de homologación consiste en el reconocimiento de los espacios académicos cursados en el SENA, con el fin de articularlos a un programa profesional. Su aprobación depende de los convenios interinstitucionales, las normativas internas y la malla curricular de cada institución.

¿Cuánto dura una carrera técnica o tecnóloga relacionada con ingeniería en el SENA?

Dependiendo de el tipo de titulo a obtener al finalizar el curso, estos son los tiempos estimados que pueden llegar a durar estos programas, llegando unos a extenderse más que otros o viceversa.

Las carreras técnicas tienen la duración de 1 año.

Las carreras tecnológicas llegan a durar 2 años.

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¿Qué carreras técnicas o técnologas se pueden homologar con ingenierías?

Según instituciones de educación superior, estos son algunos programas que se articulan con ingenieras, teniendo en cuenta que esto depende de los convenios que tenga el SENA con las universidades alrededor del país.

Ingeniería Industrial: Automatización Industrial, Gestión Logística, Gestión de la Producción Industrial, Diseño Industrial, Mantenimiento Electromecánico Industrial y más de 30 programas afines.

Automatización Industrial, Gestión Logística, Gestión de la Producción Industrial, Diseño Industrial, Mantenimiento Electromecánico Industrial y más de 30 programas afines. Ingeniería de Sistemas: Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Tecnología en Gerencia de Proyectos Informáticos, Tecnología en Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles.

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Tecnología en Gerencia de Proyectos Informáticos, Tecnología en Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles. Ingeniería Electrónica: Tecnólogo en diseño, implementación y mantenimiento de sistemas telecomunicaciones.

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Para poder consultar si el programa técnico tecnológico cursado puede homologarse por alguna carrera universitaria en alguna ingeniería, se podrá consultar directamente por los canales oficiales de cada IES o con el SENA y los convenios académicos que presente.

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