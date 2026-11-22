La alimentación durante los primeros años de vida es fundamental para el crecimiento, el desarrollo cognitivo y la prevención de enfermedades a largo plazo. Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y, posteriormente, introducir alimentos complementarios que sean variados, nutritivos y adecuados para la edad del niño.

De acuerdo con el organismo internacional, una alimentación óptima durante los dos primeros años de vida contribuye a un crecimiento saludable, mejora el desarrollo cognitivo y puede reducir el riesgo de sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles en etapas posteriores.

¿Qué debe comer un bebé según su edad?

De 0 a 6 meses: leche materna exclusiva

Durante los primeros seis meses de vida, la OMS recomienda alimentar a los bebés exclusivamente con leche materna. Esta proporciona los nutrientes necesarios para su desarrollo y contribuye a fortalecer sus defensas.

En esta etapa no es necesario complementar la alimentación con otros alimentos o bebidas. La lactancia materna debe mantenerse a libre demanda, de acuerdo con las necesidades del bebé.

A partir de los 6 meses: comienza la alimentación complementaria

Al cumplir seis meses, los bebés deben comenzar a recibir alimentos complementarios, sin dejar de consumir leche materna.

La OMS recomienda introducir una variedad de alimentos ricos en nutrientes, entre ellos frutas, verduras, legumbres y alimentos de origen animal, como carne, pescado y huevos.

Las preparaciones deben ser adecuadas para la edad y las habilidades del niño, procurando que sean fáciles de consumir y que aporten los nutrientes necesarios para su crecimiento.

Además, los alimentos complementarios no deben contener sal ni azúcares añadidos.

De los 6 a los 23 meses: una dieta variada y nutritiva

Durante esta etapa, la alimentación debe diversificarse progresivamente para garantizar el aporte de vitaminas, minerales, proteínas y otros nutrientes esenciales.

La OMS recomienda que los niños de entre seis y 23 meses consuman alimentos de distintos grupos, incluyendo frutas, verduras y productos de origen animal, como carne, pescado y huevos.

El organismo también aconseja reducir al mínimo los alimentos básicos ricos en almidón y evitar aquellos con alto contenido de azúcar, sal y grasas trans, así como las bebidas azucaradas.

¿Por qué es importante una alimentación saludable desde la infancia?

La OMS advierte que los hábitos alimentarios establecidos durante la infancia pueden mantenerse hasta la edad adulta. Por esta razón, ofrecer alimentos variados, nutritivos y seguros desde los primeros años de vida es clave para prevenir la malnutrición en todas sus formas.

Asimismo, recomienda mantener la lactancia materna hasta los dos años o más, acompañada de una alimentación complementaria adecuada, que responda a las necesidades nutricionales y al desarrollo de cada niño.

La alimentación durante esta etapa no solo contribuye al crecimiento físico, sino que también representa una oportunidad para establecer hábitos saludables que pueden beneficiar la salud durante toda la vida.

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