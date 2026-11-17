La escuela de mecánica aeronáutica del Sena se construirá en Barranquilla, así lo confirmó el presidente Abelardo De la Espriella en la Cumbre Patria Milagro, que se llevó a cabo en esta ciudad.

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De la Espriella sostuvo que “hay actividades que requieren de este tipo de especialidades en la capital del Atlántico y un conocimiento propio que hay que formar en esta nueva sede”.

El propósito de esta cumbre fue presentar una hoja de ruta de la entidad para los próximos años.

El mandatario de los colombianos también le entregó instrucciones al director general de la entidad, Ricardo Torres, para conectar el Sena con empresarios.