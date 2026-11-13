Confirman segundo giro de recursos de la UNGRD para damnificados por el terremoto en Risaralda

Risaralda

La programación comenzará este sábado 14 de noviembre y se extenderá hasta el 28 del mismo mes.

Las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Risaralda recibirán una nueva transferencia de ayudas económicas, luego de que el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa anunciara la firma del segundo giro por $17.700 millones, provenientes del Gobierno Nacional.

El mandatario explicó que este apoyo está dirigido exclusivamente a las personas cuyas viviendas fueron clasificadas como inhabitables o destruidas y que hayan sido validadas como beneficiarias por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

No todos los inscritos en el Registro Único de Damnificados (RUD) recibirán el subsidio. Las alcaldías postulan a los afectados, la UNGRD verifica la información y determina quiénes cumplen los requisitos. Posteriormente, la Gobernación transfiere los recursos a SuperGIROS para su entrega.

“Nosotros como gobernación no guardamos la plata. Inmediatamente se firma este documento, sale para ser girado a Supergiros en un convenio que tenemos a cero costo para entregarle a estas personas damnificadas que son acreedores de este recurso”, agregó el gobernador Juan Diego Patiño.

La programación anunciada para noviembre es la siguiente, según el último dígito de la cédula:

Sábado 14: 0, 1 y 2

Domingo 15: 3, 4 y 5

Lunes 16: 6, 7 y 8

Martes 17: 9, 0 y 1

Miércoles 18: 2, 3 y 4

Jueves 19: 5, 6 y 7

Viernes 20: 8, 9 y 0

Sábado 21: 1, 2 y 3

Domingo 22: 4, 5 y 6

Lunes 23: 7, 8 y 9

Martes 24: 0, 1 y 2

Miércoles 25: 3, 4 y 5

Jueves 26: 6, 7 y 8

Viernes 27: 9, 0 y 1

Sábado 28: 2, 3 y 4

El gobernador señaló que continuará solicitando al Gobierno Nacional el cumplimiento del compromiso de entregar tres meses de apoyo económico a las familias damnificadas.