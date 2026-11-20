Once Caldas recibirá a Atlético Nacional este sábado 21 de noviembre, en el último partido de la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga. El encuentro se disputará en el estadio Palogrande de Manizales, a partir de las 8:15 pm (hora colombiana).

Le puede interesar: Cuartos de final de la UEFA Nations League: conozca los enfrentamientos de la siguiente fase

Ambos equipos integran el Grupo A de los cuadrangulares, junto a Independiente Medellín e Independiente Santa Fe. Por esta razón, cada resultado será determinante en la lucha por conseguir el primer lugar y asegurar un cupo en la gran final. Por su parte, Atlético Nacional cuenta con el denominado punto invisible, una ventaja deportiva que le permitirá obtener la clasificación en caso de igualdad de puntos con alguno de sus rivales al finalizar esta fase.

Once Caldas viene de eliminar a Nacional en la Copa Colombia

El antecedente más reciente entre ambos equipos se produjo en las semifinales de la Copa Colombia, disputadas durante noviembre. En el partido de ida, jugado el 10 de noviembre en Manizales, los dos equipos igualaron 1-1.

Posteriormente, el conjunto manizaleño consiguió un empate 2-2 en el compromiso de vuelta, disputado el martes 17 de noviembre en Medellín. Once Caldas se convirtió en el primer finalista del certamen tras imponerse 4-3 en la tanda de penales y eliminar al conjunto verdolaga.

Así está el historial reciente entre Once Caldas y Nacional

En los últimos ocho partidos oficiales entre Once Caldas y Atlético Nacional, disputados entre junio de 2025 y noviembre de 2026, el balance favorece al equipo antioqueño, con cuatro victorias, un triunfo del conjunto manizaleño y tres empates.

Sin embargo, la tendencia cambió durante 2026. Aunque Atlético Nacional ganó los cuatro enfrentamientos disputados en 2025 (1-2, 1-3, 0-1 y 2-0), Once Caldas no perdió ninguno de los cuatro compromisos que jugaron este año. Los blancos consiguieron una victoria en la Liga (1-0) y tres empates: uno en el campeonato local (1-1) y dos en la Copa Colombia (1-1 y 2-2).

Fecha y hora de Once Caldas vs Atlético Nacional

Fecha: Sábado 21 de noviembre

Hora: 8:15 PM hora colombiana

Lugar: Estadio Palogrande, Manizales