Deportivo Independiente Medellín recibirá a Independiente Santa Fe en el primer partido del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana 2026-II. El encuentro se disputará el próximo jueves 19 de noviembre, a las 4:30 p. m. (hora colombiana), en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

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El Poderoso de la Montaña comparte el Grupo A con Santa Fe, Atlético Nacional y Once Caldas. El equipo antioqueño buscará aprovechar su condición de local para comenzar esta fase con una victoria, ante un rival que llega con la ilusión de luchar por un nuevo título.

Santa Fe ya sabe lo que es vencer al Medellín

Durante la fase del todos contra todos, los dirigidos por Pablo Repetto derrotaron 1-0 al conjunto antioqueño el pasado 5 de octubre, en un compromiso correspondiente a la fecha 13 del campeonato.

Además, Santa Fe tiene un antecedente reciente favorable frente al Medellín en una final. El equipo cardenal se coronó campeón de la Liga 2025-I tras imponerse por un marcador global de 2-1, con el partido definitivo disputado en el Atanasio Girardot.

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En los últimos ocho enfrentamientos entre ambos equipos, por Liga y Copa Colombia, Santa Fe registra cuatro victorias, mientras que el DIM consiguió dos triunfos. Los dos compromisos restantes terminaron en empate.

Fecha y hora de Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe

Fecha: Viernes 19 de noviembre

Hora: 4:30 PM hora colombiana

Lugar: Estadio Atanasio Girardot