Atlético Nacional sumó una decepción más en el año luego de caer eliminado de la Copa Colombia ante Once Caldas. El conjunto Blanco se impuso 4-3 en penales, tras el 3-3 en el global que, además, mantuvo el saldo de igualdad en los tres partidos que ambos equipos se han visto la cara.

El equipo Verdolaga se fue al descanso ganando el partido por 2-0 con goles de Elías Cabrera y James Rodríguez. Lo empató el conjunto de Manizales para llevar el encuentro a penales mediante un penal que concretó Michael Barrios y un remate que se desvió de Juan Pablo Nieto.

Las declaraciones de Lucas González

En rueda de prensa, a Lucas González se le preguntó por lo que dejaba esta eliminación. Aseguró que debe volver a ver el partido y analizar lo que pasó, sobre todo, en los 15 minutos en los que Once Caldas los superó.

“Explicar el porqué nos quedamos fuera, es difícil. Estamos dolidos y con rabia, frustración; la primera parte era buena. Teníamos una ventaja de dos goles y pasan cosas en el fútbol. Sentarme a dar una explicación sería irresponsable y necesito ver el partido otra vez, entender qué pasó en esos 15 minutos de la segunda parte, no puede ser solo mala suerte. Nos quedamos fuera. El fútbol habla cuando uno quiere escucharlo, hay que sacar lecciones para usar esto como gasolina para empezar ganando el sábado”, comentó al respecto.

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Sobre el porqué decidió sustituir a James Rodríguez y Elías Cabrera, comentó: “Elías sintió una pequeña molestia. Consideramos sacarlo y consideramos que era mejor dejarlos a ver qué hacía Once Caldas. Ellos hacen 4 cambios y se encuentran con el penal. Decidimos entrar con gente fresca”, explicó.

Por su parte, se mostró con ganas de revancha y dejó claro que espera que esta derrota sea “gasolina” para empezar los cuadrangulares.

“Pasaba que perdíamos la pelota y esos 15 minutos no los disfruté en lo más mínimo. Después llegamos y tuvimos ocasiones de gol. Pedirle disculpas a la gente que nos vino a acompañar, la ilusión que tenían de ver a su equipo en una nueva final era muy grande. Esto nos tiene que servir para aprender, son 6 partidos e iniciamos todos con 0 puntos. Esta frustración tiene que servir como gasolina para empezar ganando en Manizales”, comentó.

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“Son muchos goles. Si queremos ser campeones, tenemos que encontrar la forma de encajar menos goles. Ahora empezamos un torneo de seis partidos, tenemos una ventaja y hay que saber aprovecharlo. En los goles que nos marcan hay un factor común que me tiene con rabia, molesto: el perder controles del juego. Cuando estamos ganando necesitamos controlar mejor, con pases”, agregó.