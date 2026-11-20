Real Cartagena todavía tiene posibilidades de jugar en la Primera División del fútbol colombiano en 2027, pese a quedar eliminado de la lucha por el título del segundo semestre. El equipo cartagenero cerró su participación en los cuadrangulares semifinales con una contundente goleada 5-0 sobre Tigres, pero no le alcanzó para quedarse con el primer lugar del Grupo B y avanzar a la final.

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Sin embargo, el conjunto heroico todavía tiene una alternativa para conseguir el ascenso, gracias a su posición en la tabla de reclasificación del año. Actualmente, suma 72 puntos y una diferencia de gol de +21, las mismas unidades que Envigado, que registra +20. Por su parte, Deportes Quindío lidera esta clasificación con 76 puntos.

La definición del segundo semestre tendrá como protagonistas a Deportes Quindío y Boca Juniors de Cali, que disputarán la final los días 23 y 28 de noviembre. Envigado, por su parte, ya tiene asegurado su lugar como campeón del Torneo.

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¿Qué necesita Real Cartagena para ascender?

El principal escenario para el equipo cartagenero depende de lo que suceda en la final del segundo semestre. Si Deportes Quindío se consagra campeón frente a Boca Juniors de Cali, conseguiría el ascenso directo a la Primera División por su condición de líder de la reclasificación.

En ese caso, Real Cartagena tendría la posibilidad de disputar el repechaje por el segundo cupo a la Liga 2027 frente a Envigado, campeón del primer semestre, en una serie que definiría cuál de los dos equipos acompañaría al Quindío en la máxima categoría.

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De esta manera, aunque no consiguió el objetivo de llegar a la final del Torneo, Real Cartagena todavía mantiene viva la ilusión de regresar a la Primera División del fútbol colombiano.