Libros

“El hombre en busca de sentido” de Viktor Frankl es una de las obras literarias más preguntada y buscadas en las librerías. Viktor es el inspirador de la Logoterapia. Lo mismo ocurre con las obras de Irvin Yalom, creador de la Psicoterapia existencial.

La escritora colombiana Emily Atallah, maestra en ciencias de la Familia y entrenadora existencial logoterapéutica, se inspira en investigadores como Viktor e Irvin para hacer sus propios estudios de las emociones y comportamientos humanos en el contexto de un país como Colombia. Es autora de dos libros que han generado muy buena aceptación en el público lector: “La soledad elegida” y “Pausa y sentido”.

Entrevista

Emily se mueve en la literatura de crecimiento y desarrollo personal que muchos mencionan como “autoayuda”, ¿qué opina la escritora de esa etiqueta?

Emily: me parece que la palabra autoayuda nos ha hecho pensar que nosotros solos nos podemos ayudar, pero yo prefiero la palabra ayuda mutua, porque lo que cada uno de nosotros sabe, lo que hemos experimentado, lo que la vida nos ha puesto enfrente, lo podemos compartir con los demás y todos tenemos herramientas que nos pueden ayudar a salir adelante de mejor manera. Entonces, a mí me encanta el tema de la cooperación para salir adelante con estas cuestiones existenciales, los temas difíciles que todos los seres humanos tenemos.

Emily es logoterapeuta, ¿Qué es?

La logoterapia es la psicoterapia centrada en el sentido de vida que fue creada por Viktor Frankl, que era un médico austriaco vienés, un psiquiatra que experimentó estar en los campos de concentración nazis. Él tenía una teoría después de trabajar mucho tiempo con personas que habían intentado suicidarse y decía: ¿por qué hay personas que se suicidan y hay otras que no? Debe haber algo más allá.

En esa época estaban muy de moda Freud y Adler, que hablaban sobre el placer y sobre el poder, como la influencia que tiene sobre los demás o lo que te causa bienestar y eso es lo que te llama la atención y te motiva.

Y Viktor Frankl dijo: no, tiene que haber algo más profundo que eso. En los campos de concentración experimentó también que había personas que preferían tirarse a las alambradas antes que continuar ahí, y había otras que estaban esperando verse con su familia, continuar con un proyecto que habían dejado a medio camino, como le había sucedido a él mismo. Era el sentido de vida, era algo más profundo, lo que nos motiva, lo que nos lleva a hacer las cosas por encima de todo, a vivir la vida a pesar de lo que nos sucede.

¿Qué opina de los creadores de contenido que se consideran expertos en desarrollo personal y emocional?

Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a la información que consumimos, a las cosas que vemos, que eso también tiene mucho que ver con vivir conscientemente: qué dejamos entrar a nuestro cuerpo, qué dejamos entrar a nuestra mente, a nuestros conocimientos, y ser selectivos.

La tecnología a mí me encanta porque nos ha acercado a una cantidad de conocimientos, pero también tenemos que ser cuidadosos con quién nos está entregando esos conocimientos. Por eso tenemos que ser, es lo que yo promulgo, personas de una vida muy consciente y muy intencional, saber qué consumimos, qué aprendemos, qué nos metemos en la mente y qué entregamos también a los demás.

Háblenos de La soledad elegida. ¿Cómo podemos describir este libro?, ¿Para quién va dirigido?

Bueno, La soledad elegida habla de un tema que tenemos muchas veces como tabú, que es la soledad. Le tenemos pánico a estar solos, a no tener pareja, a envejecer sin personas alrededor, y resulta que la soledad tiene más que ver con conexión interior, con conexión real con los demás, que con tener personas alrededor.

Uno puede estar en pareja o puede estar rodeado de muchísimos amigos y sentirse profundamente solo. Entonces, La soledad elegida es para personas que se están sintiendo solas en algún momento de su vida, para que encuentren herramientas para transformar esa soledad en contacto interior, en autoconocimiento, en amor propio, en desarrollo y crecimiento personal.

¿Por qué nace este libro?

La soledad ha sido un tema transversal a lo largo de toda mi vida. He sido una persona muy solitaria, muy introvertida también, y era un tema que siempre me llamaba la atención, porque algunas veces me sentía sola y otras veces no, estando en las mismas situaciones.

Ya después, cuando empecé a trabajar como coach existencial logoterapéutico, encontré que muchísimas de mis clientas y de mis clientes tenían ese tema de la soledad que les pesaba muchísimo, que tenían mucho miedo a morirse solos, a estar solos en la enfermedad, y que no sabían qué hacer con ese tema de la soledad y se iban aislando cada vez más.

Esto no solamente en las personas adultas, sino también en los jóvenes, porque la soledad es la pandemia de nuestro siglo. Los jóvenes, que parecen estar muy conectados entre sí, resulta que nunca habían estado tan solos. Uno de cada seis jóvenes dice que se siente solo, según la OMS.

Entonces es un tema que creo que es muy importante hablarlo, reflexionarlo y cuestionarnos las creencias que tenemos acerca de la soledad, de vivir en soledad, para poder tomar acciones. Porque no se trata de que nuestros adultos mayores vivan solos y no nos importe, sino de preguntarnos, como sociedad, qué vamos a hacer para cuidarlos, cómo vamos a hacer para salir de esos momentos de aislamiento, qué vamos a hacer con nuestros jóvenes para que aprendan nuevamente a relacionarse presencialmente con las otras personas. Creo que es un tema clave hablarlo, como todos los temas existenciales: la muerte, el sufrimiento, la enfermedad y todas esas cosas.

Para Emily Atalá, ¿qué es la soledad?

La soledad normalmente la tratamos como una ausencia de conexión con personas y de conexión interior. Nosotros en español hablamos de soledad indistintamente, aunque tenemos la palabra aislamiento para hablar de cuando uno realmente se siente solo, cuando no se siente comprendido, entendido, cuando no siente que pertenece a una comunidad o a un espacio.

La soledad elegida, como yo la llamo, es cuando uno logra entender que esa soledad se puede transformar, que no necesariamente tenemos que vivir separados de los demás, que no tenemos que soportar una soledad que llega de repente porque se muere un ser querido o porque pasan cosas en la vida y uno se aísla, sino que es posible convertirla en una oportunidad para vivir mejor.

Su otro libro “Pausa y sentido” ¿es tomarse una pausa y autoanalizarse?

Sí, pero ese es como el resultado. Ambos libros tienen una conexión, porque Pausa y sentido viene de que tenemos que pausar la vida, parar un poquito este recorrido en el que siempre andamos para poder conectar con la vida.

El sentido de vida es conexión. Entonces, para vivir una vida con sentido, una vida plena y significativa, necesitamos conectar con lo valioso, con lo importante para cada uno de nosotros.

Pausa y sentido está basado en lo que Viktor Frankl nos decía acerca de cómo conectamos con esa vida con sentido. Tenemos tres caminos. El primero es lo que recibimos de la vida: el amor que recibimos de una pareja, de nuestras amistades, de los vínculos en general; lo que recibimos de la naturaleza; todo aquello que recibimos y que la gratitud nos ayuda a reconocer, incluso cuando no lo estábamos buscando.

El segundo camino es lo que entregamos: cómo entregamos nuestros talentos a través de nuestro trabajo, cómo abrazamos causas importantes para nosotros, cómo conectamos y ayudamos a los demás que necesitan de nosotros, cómo vivimos una vida que no sea en piloto automático, sino una vida intencional.

Y el tercer camino es qué hacemos con lo que nos sucede, la actitud que tenemos ante la vida. Porque al final todos vamos a tener sufrimientos, todos nos vamos a enfermar y definitivamente todos nos vamos a morir. Pero cómo nos acercamos a estos temas, qué decidimos hacer con lo que nos sucede, porque lo que nos sucede no nos define.

Entonces, para poder conectar con todo esto, necesitamos bajarle un poquito el ritmo a lo que hacemos. Sí se trata de respirar. Muchas veces estamos el día entero y no sabemos ni cómo respiramos, estamos respirando muy mal. Es bajarle un poquito a hacer las cosas en piloto automático y hacerlas conscientemente.

Si estamos cocinando, estamos cocinando. Es que hoy, con la tecnología, estamos viendo televisión, contestando un chat y revolviendo la olla. Entonces eso no nos ayuda a conectar realmente con lo valioso de esa olla que tenemos, que va a ser el almuerzo de toda la familia, que tiene un olor especial, que va a consentir y que nos va a reunir. Entonces es vivir así, vivir un poco más conscientes.

¿Potenciar algo de nosotros mismos, nuestra experiencia, desarrollar algo, tendría que ver con Pausa y sentido?

Claro. En la medida en que nosotros vivimos mucho más conscientes, vamos a alcanzar... no me gusta mucho decir nuestra mejor versión, porque nosotros siempre somos nuestra mejor versión, pero sí tenemos una cantidad de cosas en las que podemos ir creciendo, que podemos ir desarrollando. Somos personas en potencia, estamos cambiando todo el tiempo.

En este momento, usted y yo vamos a salir diferentes de acá simplemente por haber estado conversando, y nuestra audiencia también va a estar diferente solamente por habernos estado oyendo.

Entonces siempre somos seres en potencia, y el hecho de que paremos y nos demos cuenta de quiénes somos, en qué momento de la vida estamos, con qué soñamos, qué nos falta por hacer, eso hace que vayamos mejorando cada vez. Pero para eso hay que parar.

Pausa y sentido tuvo un premio internacional. Háblenos de eso

Bueno, Pausa y sentido ganó un premio en el International Latino Book Award, que es una organización que premia libros de diferentes géneros en Estados Unidos a los escritores latinos.

Ganó el tercer lugar al mejor libro de autoayuda y, bueno, siempre fue un gran honor porque son como 200 jurados, un montón de gente. Entonces es un libro que la verdad es para tener al lado de la mesita de noche y estarlo consultando, estar reflexionando. Es un libro que nos lleva a cada uno de nosotros a preguntarnos las cosas importantes.

Redes sociales para que la gente la empiece a seguir y escuche lo que usted tanto tiene que decir.

Sí, a mí me pueden encontrar como Emily Atalá Coach en todas las redes sociales: Instagram, TikTok, LinkedIn y YouTube.

Los libros están disponibles en las librerías, en Amazon, en Buscalibre y en mi página, que es emilyatala.com.