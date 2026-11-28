Música

Desde comienzos de siglo el cantautor colombiano Andrés Salguero tiene a Estados Unidos como residencia, sin desconectarse de Colombia. Ha dedicado sus esfuerzos a fortalecer y promocionar su trabajo en la música que se podría catalogar como infantil y juvenil por su temática. Sin embargo, sus creaciones generan reflexiones sobre nuestra relación con la naturaleza, entre nosotros y con la vida misma.

En LO MÁS CARACOL hablamos con Andrés Salguero, junto a Cristina Zanabria, conforman el dúo Andrés 1, 2, 3. La canción “La mágica marimba” fue el resultado de un sueño: poner al instrumento tan latinoamericano en una canción y tener a Nidia Gongora como coequipera en la interpretación y al mexicano Axelófono como cómplice en la creación y producción.

Entrevista

Cuéntenos detalles de esa canción. ¿Cómo se logra? ¿Quién es el autor? ¿Cómo llega a las manos de ustedes tres como artistas?

Pues yo soy colombiano, vivo en los Estados Unidos haciendo música infantil, pero sigo muy conectado y pendiente de mis raíces. Ha habido un fenómeno muy bonito en Colombia que ha sido esa explosión de la música del Pacífico, la música de la marimba, que ha traído grupos increíbles como Herencia de Timbiquí y, por supuesto, Nidia Góngora. Entonces, le da una visibilidad tan linda a la música de esa región.

Yo estaba enamorado de esos sonidos y también tuve la oportunidad de viajar por distintos países en Centroamérica y en México. Me sorprendió mucho ver siempre la marimba presente y saber que viene de una misma raíz africana. Entonces me senté a escribir esta historia pequeñita, muy enfocada para los niños, pero con sonido de grandes, con mucho sabor, con mucho flow del Pacífico. Y esta es La Mágica Marimba.

¿Cómo es la participación de cada uno de los tres? ¿Quiénes se encargan de qué? ¿Cómo está repartida la canción?

Buena pregunta. La letra y la música las terminamos de escribir con un amigo, Axelófono, que es un cantautor mexicano que vive en la Ciudad de México. Y mira que nos trajo una sorpresa muy linda porque hace dos años fue ganadora de un concurso de una organización que se llama Ibermúsicas, que quería justamente apoyar la colaboración entre artistas de diferentes países de Latinoamérica y España.

Así que fue una de las canciones ganadoras en este proceso. Quedamos muy contentos y queríamos sumarle a un artista que de verdad le diera esa conexión de la raíz afro, de la raíz del Pacífico colombiano. Y se sumó la maestra Nidia Góngora, que es un referente de esas músicas.

Por la diversidad de oyentes que tenemos en Caracol Radio, de todas las edades y de todas las regiones de nuestro país, cuéntenos un poco de 1, 2, 3 Andrés.

Empezamos este proyecto hace casi 20 años. Surgió ya el proyecto infantil como tal aquí en los Estados Unidos, pero mis raíces más profundas vienen de Colombia. Yo tuve la oportunidad de hacer música infantil desde que era niño, allá con una gran maestra, Olga Lucía Jiménez, que es una educadora de muchísimos años en universidades y formadora de maestros.

Aquí en los Estados Unidos empezamos hace 20 años porque vimos la necesidad tan grande que existe. Tantos colombianos que nos escuchan, ya sea en Colombia o en cualquier parte del mundo, saben que tienen alguna prima, algún hermano o alguna hermana que está criando a sus hijos en otros países. Es bien difícil que mantengan su idioma español; es un trabajo diario, un trabajo arduo.

Hacía falta música que acompañara ese proceso, hacía falta arte que representara y hablara de nuestras historias inmigrantes, que los niños se sintieran representados. Así que han sido décadas con unos reconocimientos muy lindos y con una audiencia ahora ya en todo el mundo.

Andrés, teniendo en cuenta que usted está en la creación de La Mágica Marimba, ¿qué quieren contar con ella? ¿Cuál es el mensaje que quieren dejar?

Enseñar e invitar a las familias a que tengan estas conversaciones.

Esta canción nos cuenta cómo este instrumento vino de África. Sería bonito que las maestras, los maestros y los padres pudieran tener esta conversación y ahondar un poco, porque la canción nos cuenta que desde África llegó a nuestros países, a diferentes países de Latinoamérica, y que tiene su magia.

A mí me parece increíble, algo mágico, que con la historia tan trágica de las comunidades negras, de cómo fueron traídas de África y de toda la historia que ya conocemos, hayan traído dentro de su corazón, dentro de su mente y de su creatividad increíble estos instrumentos y estas músicas.

Entonces es algo para celebrar: la fortaleza del espíritu humano, cómo ese instrumento les mantuvo la esperanza.

Y no solamente fue en ese trayecto entre África y acá, sino que alguna vez escuchaba una charla sobre cómo aquí, en las comunidades del Pacífico, tuvieron que luchar para poder mantener su marimba, porque organizaciones e instituciones, por ejemplo, la Iglesia Católica, decían que era música del diablo. Así que tenían que irse adentro del monte a tocar escondidos su marimba, pero es tal el espíritu de supervivencia y de resistencia cultural que aún seguimos tocando y escuchando la marimba.

¿Cuáles otros instrumentos intervienen, además del protagonismo obvio de la marimba?

Bueno, es un conjunto moderno como se usa hoy en día en la zona del Pacífico. Tiene el cununo, los instrumentos de percusión tradicional, los tambores, el guasá. Pero también tiene un toque moderno porque en la producción participó uno de los productores que ha liderado esa internacionalización de la música del Pacífico colombiano, Cristian Salgado.

Entonces hay muchos apellidos con nombres parecidos: Salguero, Salgado y Cristina Zanabria, así que no se nos confundan. Cristian es un músico increíble. La gente a veces no se da cuenta de lo lejos que han llegado estos músicos.

Nidia Góngora ha hecho giras por Europa, por Estados Unidos y en infinidad de lugares, llevando ese sonido de la marimba, ese instrumento ancestral que viene desde África, desde los comienzos de la humanidad y de la música. Pero combinado con instrumentos que le dan el toque moderno.

Yo sé que ahora tienen curiosidad y que tienen que ir a escucharla para que vean que les va a gustar a los padres y a los hijos.

¿Qué significa para ustedes estar al lado de Nidia Góngora?

Es seguir conectados con nuestro país. Es celebrar el trabajo de las mujeres, de las cantoras, que mantienen viva esta tradición.

Mira que con ella ya habíamos hecho parte de un proyecto muy bonito. Hace un año, Nidia y yo estuvimos también como parte de un álbum que se llamaba Los Nuevos Canticuentos, un proyecto liderado por Carlos Vives y su equipo, y Gustavo Gordillo. Fue el ganador del mejor álbum de música infantil en los Latin Grammys.

En ese álbum, la maestra Nidia Góngora cantaba la famosísima ronda de las vocales, y yo hice parte en otra canción junto a Andrea Echeverri. Así que ya habíamos colaborado en un proyecto más grande, pero esta vez es un gusto estar juntos en la misma canción.

¿Tendrá versión en inglés o es complicado?

Oye, Carlos, me has puesto ahí una tarea.

Tenemos álbumes completos y, como te conté, la idea de nuestro proyecto fue diseñada con esa visión bilingüe inicialmente para que los niños aquí en Estados Unidos, en Canadá y en Europa se conectaran al español. Pero lo bonito es que también tiene el reverso.

Tenemos familias que están en Colombia y en Latinoamérica usando nuestros álbumes, porque tenemos producciones que están completamente primero en español y luego completamente en inglés.

Lo están usando para reforzar el inglés, porque el mensaje más grande es que aprender varias lenguas es muy positivo para los niños. Tanto Cristina como yo fuimos afortunados de crecer en hogares donde nos apoyaron en ese proceso de aprender varios idiomas.

Ese es el regalo que les queremos dar. Y no tiene que ser el inglés, pueden ser otros idiomas, pero eso les abre la mente a nuestros niños para que vean el mundo de diferentes maneras, para que seamos flexibles, llenos de curiosidad. El idioma es una manera de llegar a eso.

¿Este es el álbum número 12?

No, es como el 11. Y mira que viene otra canción también muy bonita que habla de algo parecido: esa conexión y cómo las músicas viajan también.

La marimba vino en el corazón y en la mente de nuestros hermanos que vinieron de África a las Américas. Luego, muchísimos años después, ya en los años 80, los barcos empezaron a traer discos desde África y empezó a llegar una música que se llamaba soukous, que terminó convirtiéndose en la famosísima champeta del Caribe colombiano, tan importante que ya es parte de la cultura de Cartagena, por ejemplo.

También estamos explorando en ese próximo álbum, que va a venir el próximo año, esas relaciones culturales de cómo viajan las músicas y al final nos conectan como humanidad y cuentan historias bonitas para los niños.

Para que entiendan el mundo y sientan que somos un pedacito de aquí. Como colombianos tenemos un pedacito indígena, un pedacito africano, un pedacito de Europa, y ellos van a llevar esa cultura a otros lugares del mundo.

Así como yo tengo el honor de traer mi cultura aquí a los Estados Unidos, tocar y compartir. Yo viajo con mi gaita por todas partes, llevando los sonidos de la cumbia. No puedo viajar con una marimba de chonta, así que por eso la hice como grabación y se la dejo a los expertos, a los artistas increíbles en Cali que grabaron esta producción.

Por eso les agradecemos muchísimo aquí a Caracol que nos abre este espacio para invitar y seguir celebrando la gran música infantil que se hace en Colombia. Hay muchísimos artistas: Andrea Echeverri, Marta Gómez, Tu Rockcito. Hay muy, muy buena música.