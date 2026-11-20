El Instituto Nacional de Vías (Invías) reconoció que recibió compromisos pendientes por cerca de $800.000 millones para avanzar en las obras de la vía Curos-Málaga; mencionó que la falta de recursos para pagar a los contratistas sigue siendo uno de los principales obstáculos para avanzar.

La directora de Ejecución y Operación de Invías, Lady Johanna Ospina Corso, explicó que los últimos desembolsos se realizaron entre febrero, marzo y abril, pero correspondieron a obligaciones de 2025, mientras que los pagos de 2026 continúan pendientes.

La funcionaria señaló que esperan contar con recursos hacia finales de noviembre para mejorar el flujo de caja de los contratos, aunque reconoció que no será posible ponerse al día con una deuda de esa magnitud.

“Esperamos que a finalizar este mes podamos tener pagos que nos permitan tener un flujo, que va a ser muy difícil poner al día una deuda tan grande”, explicó.

Le puede recomendar: MinTransporte anunció recursos para terminar la variante de San Gil, en Santander

Uno de los casos más preocupantes es el del contratista encargado de las obras en el sector de Málaga, cuya inversión asciende a cerca de $80.000 millones. Según Invías, esta empresa tiene cuatro contratos de gran magnitud con la entidad y acumula 11 meses sin recibir pagos.

Ospina Corso reconoció la capacidad del contratista, pero advirtió sobre las dificultades que representa mantener la ejecución de las obras sin recursos durante tanto tiempo.

“Por más capacidad que tenga un contratista, nadie resiste 11 meses sin plata”, manifestó.

Ante esta situación, Invías anunció que buscará establecer un plan de choque y un plan de trabajo con los contratistas, con el propósito de priorizar los pagos y definir cómo avanzar en la reactivación de los proyectos.

Le recomendamos: Procuraduría pide explicaciones a autoridades de Piedecuesta por presuntas fallas en PTAR Santuario

Asimismo, la directora de ejecución de Invías aseguró que los recursos de Gestión del Riesgo, actualmente no existen y que las propuestas realizadas en el pasado no contaban con respaldo presupuestal.

“Los recursos de Gestión del Riesgo, que entiendo que les prometieron en épocas pasadas, lastimosamente no existen. Eso fue una propuesta que no tenía respaldo presupuestal”, afirmó.

Le recomendamos: Bucaramanga busca preservar su memoria histórica con recorridos culturales: conozca las fechas

Invías también anunció que se reunirá con los veedores de la vía Curos-Málaga para revisar las inversiones pendientes y establecer prioridades a partir de la vigencia 2026.

La entidad indicó que el retraso relacionado con el licenciamiento ambiental ya fue superado, por lo que ahora el principal reto está en garantizar los recursos y definir cómo se ejecutarán las inversiones pendientes.

La funcionaria reiteró que el corredor Curos-Málaga es estratégico para el Gobierno Nacional, debido a su importancia para la conectividad, la productividad y la operación logística del país.