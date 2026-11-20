A la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, también llegó la denuncia por el escándalo de supuestos malos manejos de regalías en la Alcaldía de Barrancabermeja, interpuesta ante la Fiscalía por Abelardo de La Espriella.

La Super anuncia que prioriza este caso de supuestas prácticas restrictivas de la competencia en los procesos de selección contractual adelantados por el Fondo Mixto, Foncolombia, que fue el esquema usado por la alcaldía de Barrancabermeja para adjudicar 7 contratos por 119 mil millones de pesos para obras viales, infraestructura educativa, granjas solares e interventorías.

La SIC dice que la denuncia menciona a las siguientes empresas:

Conyser S.A.S.

Servicios Industriales de Barrancabermeja S.A.S.

Iluminaciones y Construcciones de Colombia S.A.S.

Jorge Humberto Arguello Beltrán, el Bachiller y Yoleida Calderón Bohorquez

En la denuncia también se plantean posibles vínculos entre empresas participantes y adjudicatarias, así como circunstancias que habrían limitado la concurrencia de otros interesados.

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De acuerdo con el comunicado de la SIC, la denuncia advierte que en seis de los siete procesos se presentó un único oferente. Entre los hechos denunciados se encuentran la presunta falta de publicación de los procesos en la plataforma SECOP II, la coincidencia de una oferta económica con el presupuesto oficial y la pérdida de puntaje de uno de los competidores por la supuesta omisión de documentos básicos.

Frente a estos señalamientos, la Superintendencia confirmó que dispuso la priorización del caso a través de la Delegatura para la Protección de la Competencia.

La SIC dice que los señalamientos serán objeto de evaluación y verificación. Por ahora, la comunicación confirma la recepción y priorización de la denuncia, pero no establece responsabilidades ni determina que las presuntas irregularidades estén probadas.