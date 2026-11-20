La Procuraduría General de la Nación puso bajo seguimiento preventivo a la Escuela Normal Superior de Bucaramanga por presuntas irregularidades en la asignación académica para 2026 y situaciones que podrían estar afectando el funcionamiento de la institución educativa.

La actuación se inició luego de recibir una queja de docentes y representantes del Consejo Estudiantil, quienes manifestaron su preocupación por posibles anomalías en los procedimientos de gestión académica y administrativa.

Entre los hechos expuestos se encuentran presuntas fallas en la participación del Consejo Académico y en la socialización de actos administrativos relacionados con las decisiones institucionales.

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Frente a estas denuncias, la Procuraduría adelanta mesas de trabajo y solicitó información a la Secretaría de Educación de Bucaramanga y a la rectora de la institución para conocer qué medidas se han tomado y establecer si se están cumpliendo las normas vigentes.

El organismo de control señaló que busca verificar las actuaciones de las directivas y las autoridades, así como garantizar el debido proceso administrativo, la participación de los órganos de gobierno escolar y los derechos de la comunidad educativa.

La Procuraduría no ha informado sobre sanciones ni ha establecido responsabilidades; por ahora, la actuación tiene carácter preventivo y busca verificar los hechos denunciados.