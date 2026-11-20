La Procuraduría abrió una acción preventiva para verificar las condiciones de funcionamiento y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Santuario, ubicada en Piedecuesta, Santander, luego de recibir denuncias sobre presuntas deficiencias en su operación y posibles repercusiones sobre los recursos naturales de la zona.

La actuación fue anunciada por el procurador 24 Judicial II Ambiental y Agrario de Santander, Alberto Rivera Balaguera, tras una solicitud presentada por la diputada Darly Mendoza y Mauricio Gómez, quienes expusieron inquietudes sobre el funcionamiento de esta infraestructura.

El Ministerio Público busca establecer cómo está operando actualmente la planta, qué actuaciones han adelantado las autoridades competentes y cuáles son las medidas implementadas o previstas para garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales y la protección ambiental.

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Dentro de la actuación, la Procuraduría confirmó que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) ya realizó una visita técnica a la PTAR Santuario y remitió el respectivo informe.

Por esta razón, convocó a un espacio de articulación institucional para conocer los resultados de esa inspección, las condiciones ambientales identificadas y las actuaciones de seguimiento y control adelantadas por la autoridad ambiental.

También se revisará el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) de Piedecuesta, su alcance, los sectores que comprende, las obligaciones establecidas y el estado de cumplimiento, además de las áreas que eventualmente no estarían cubiertas.

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La reunión fue programada para el lunes 23 de noviembre, a las 2:00 de la tarde, en la Casa Luis Perú de la Croix, en Bucaramanga.

A la convocatoria fueron citadas la CDMB, la Alcaldía de Piedecuesta y Piedecuestana de Servicios Públicos, con el propósito de conocer sus posiciones frente a las inquietudes planteadas, las condiciones técnicas y operativas de la planta, las dificultades que puedan existir y las acciones adelantadas o proyectadas.

La Procuraduría indicó que este espacio busca establecer un panorama general de la situación, identificar los asuntos que requieren atención y conocer las actuaciones que deben adelantar las entidades dentro de sus competencias.