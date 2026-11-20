Armenia

Estamos hablando del hospital San Juan de Dios de Armenia que ratificó la alerta roja hospitalaria que fue emitida el pasado 10 de agosto a raíz de las implicaciones que dejó el terremoto en cuanto a las afectaciones de infraestructura por lo que buscan optimizar los recursos para afrontar el incremento en la demanda de los servicios de salud.

Al respecto el líder de emergencias y desastres del centro asistencial, David Fernando Mora dio a conocer que se amparan en la declaratoria a través de la resolución que fue emitida el pasado 13 de noviembre de 2026 a raíz de los daños sufridos a nivel estructural de las instalaciones y a nivel operativo por la emergencia sísmica.

“Desde la gestión del riesgo de emergencias y desastres en salud de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental Universitario del Quindío, San Juan de Dios de Armenia, nos permitimos recordar que en estos momentos se ratifica el estado de alerta roja hospitalaria a través de la resolución que salió el pasado 3 de noviembre de 2026. La resolución está sujeta y argumentada bajo la circular que emitió el pasado 6 de noviembre del mismo año la Secretaría de Salud Departamental del Quindío, especialmente la circular 0782″, dijo.

Explicó que ante la situación expuesta también se suma la sobreocupación en la red hospitalaria del departamento por lo que la alerta roja permite llamar la atención de la comunidad para que utilice los servicios cuando sea realmente necesario.

“Esto a raíz de los daños sufridos a nivel estructural, a nivel funcional y a nivel administrativo y operativo de las instalaciones del pasado terremoto del 10 de agosto de 2026. De igual manera, la sobreocupación que se encuentra en estos momentos en la red hospitalaria del departamento hace que esta alerta roja nos permita a nosotros socializar y compartir con la comunidad que realmente utilice los servicios cuando sean necesarios”, explicó.

Fue claro que lo anterior permite optimizar los recursos con los que cuentan a pesar de la afectación sufrida por el sismo y sumado a la sobreocupación con la que se cuenta a nivel departamental.

La resolución sostiene que la alerta roja hospitalaria permanecerá vigente mientras subsistan las condiciones derivadas del evento sísmico y que podrá ser modificada de acuerdo con la evolución de la emergencia y la capacidad de respuesta de la red.