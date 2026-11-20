Juan Pablo Ibargüen celebrando los goles que le dieron la clasificación del Deportes Quindío a la final del Torneo Dimayor. Foto Cortesía Dimayor

Armenia

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El Milagroso, Deportes Quindío se clasificó a la final del segundo semestre del Torneo Dimayor de la B, luego de derrotar como visitante a Real Cundinamarca por marcador de 0 a 2 con dos goles de Juan Pablo Ibargüen

Deportes Quindío hizo valer su condición de favorito y consiguió el resultado que necesitaba para clasificar a la final del Torneo II-2026.

El conjunto cuyabro se impuso 2-0 en el estadio Municipal de Mosquera, con dos anotaciones de Juan Ibargüen, quien abrió el marcador al minuto 18 y firmó su doblete al 36. De esta manera, Quindío aseguró el primer lugar del Grupo B y su presencia en la disputa por el título.

El onceno milagroso enfrentará en la final a Boca Juniors, iniciando en Cali, el partido de ida y en el estadio centenario de Armenia el partido de vuelta en días y horas por confirmar por parte de la Dimayor.

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Los jugadores del Deportes Quindío publicaron en redes sociales videos de la celebración en el camerino del estadio de Mosquera en Cundinamarca por la clasificación a la final del segundo semestre del Torneo Dimayor de la B, luego de ganar 2 a 0 a Real Cundinamarca.

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Según el reglamento si el Deportes Quindío se corona campeón de este Torneo es decir gana la Final ante Boca Juniors ascenderá automáticamente a la categoría A por ser además el líder de la reclasificación.

Si por el contrario el Quindío no gana la final, deberá esperar que Boca Juniors y Envigado jueguen la gran final y el perdedor enfrentaría al milagroso en el denominado repechaje por un cupo en la categoría A.

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En otras noticias, Con normalidad y buena asistencia se cumplió en las calles de Armenia la marcha contra las reformas del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Los manifestantes se dieron cita desde muy temprano en la mañana en la zona peatonal de la universidad del Quindío al norte de Armenia, donde con banderas de Colombia, de partidos y movimientos políticos, sociales, alternativos, progresistas, del pacto histórico, camisetas y prendas alusivas a sindicatos de trabajadores y estudiantes se concentraron para luego salir en movilización por toda la avenida Bolívar hasta llegar a la plaza de Bolívar.

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La manifestación fue pacífica llena de arengas, gritos, proclamas, consignas que rechazaron las reformas del gobierno nacional y solicitaban ser escuchados frente a los reclamos de la sociedad que no está de acuerdo con las políticas y proyectos actuales.

El reporte que entregaron las autoridades es que la marcha se cumplió en completa normalidad, no hubo alteración del orden público, solo las congestiones viales debido al paso de la movilización.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez indicó que más de 2000 personas participaron de la jornada pacífica de protesta.

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Jessica Obando diputada del Quindío por el pacto Histórico “salimos a marchar porque hay múltiples razones, pero en conjunto por la dignidad de un pueblo y cuando hay unidad del pueblo y cuando las consignas son claras, podemos decirle de tú a tú a la presidencia de la República Abelardo de la Espriella, que nada de violencia, que no se puede pasar por alto la Constitución de Colombia y que adicional a eso, esa reforma tributaria o ley de rescate realmente no es un rescate sino para los más ricos de Colombia que son menos del 1% del país”

Esteban Bernal Maestro del Quindío “entre otras cosas salimos a movilizarnos exigiendo medidas que permitan garantizar conocer en qué tiempo se va a establecer la reconstrucción de las escuelas y la infraestructura educativa afectada por el terremoto. Llevamos más de 3 meses sin respuestas claras, sin planes y sin al menos tener medidas temporales como carpas o salones que se habiliten otros espacios para garantizar la educación de nuestros niños y niñas”

Roberto Carlos Astorquiza, militante progresista del Quindío “queremos decirle al Gobierno Nacional que hay una gran mayoría de colombianos que seguimos apostándole a una reconciliación, a que se mantengan las conquistas sociales que más que destruirse tienen que enfocarse en con mayor fuerza porque es la fórmula para que haya una paz real. Por eso queremos manifestar hoy nuestro rechazo a los aspectos más regresivos de la reforma fiscal.

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Estamos presentando también nuestro rechazo a cómo la misma ministra de Educación pide que se disminuya el presupuesto de uno de los renglones fundamentales de nuestro país como es la educación en más de 300.000 millones de pesos” dijo el marchante

Al finalizar la marcha, los participantes se concentración en la plaza de Bolívar de Armenia donde nuevamente expresaron su rechazo a las políticas del actual gobierno nacional.

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El representante a la Cámara por el Quindío, Miguel Grisales, destaca la realización de la sesión de la Comisión Accidental Bicameral para el Seguimiento a la Reconstrucción del Terremoto, que tendrá lugar este 4 de diciembre en el municipio de Quimbaya.

La jornada se desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 12:00 del mediodía, con la asistencia de congresistas de diferentes partidos políticos, en un espacio institucional que permitirá abordar las principales problemáticas relacionadas con la reconstrucción y la atención a las familias damnificadas por el sismo del pasado 10 de agosto.

Para el representante Grisales, esta sesión representa una oportunidad fundamental para poner en el centro del debate nacional la situación que atraviesan las comunidades afectadas, especialmente en Montenegro y Quimbaya, municipios que registraron las mayores afectaciones por el terremoto.

Durante el encuentro se espera revisar las acciones institucionales, los avances de la reconstrucción y las necesidades pendientes de las familias damnificadas, con el propósito de promover respuestas concretas y garantizar que el Quindío no quede por fuera de las prioridades nacionales.

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En el municipio de Circasia el alcalde Julián Andrés Peña dijo que con los recursos que se iban a utilizar para las fiestas Aniversarias se destinaron para atender la emergencia por el terremoto en especial en apoyo para reparación de cubiertas de techo en la zona rural.

El mandatario agregó “Hemos venido gestionando, hay buenas noticias dentro de poco con algunos aliados privados. Ustedes sabrán que me convertí en un experto en gestionar vivienda gracias al proyecto Mi hábitat y a los contactos que hemos tenido. Estamos trabajando en ello”

Sobre el fondo milagro el alcalde de Circasia manifestó “yo sigo manteniendo la expectativa y la fe de que, por supuesto, tanto el Gobierno Nacional como el Fondo Milagro pues van a llegar al municipio precisamente a generar las reparaciones de algunas infraestructuras dañadas. Yo sé que esto toma tiempo, pero no pierdo la fe de que va a suceder y que vamos a tener muy buenas noticias”

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Frente al balance de afectaciones según el registro único de damnificados, hay 4,300 personas, 2,000 familias afectadas, 117 viviendas destruidas y 400 no habitables.

Sobre el colegio San José que resultó muy afectados el alcalde de Circasia puntualizó “estamos liderando la mesa departamental en pro la reconstrucción de nuestro colegio, especialmente porque sabemos los circasianos que allí hay un valor histórico y cultural muy importante, de tal suerte que implica tomar buenas decisiones. Por ejemplo, hoy todavía no es posible hablar de si el colegio requiere o no una demolición.

Hoy todavía no es posible hablar hasta que no se detallen los estudios patológicos especializados cuál es el modelo de reconstrucción o el modelo de intervención del colegio. Por el momento, lo más importante es proteger la cubierta de la institución educativa para que las lluvias moderadas que estamos viviendo sobre el mes de noviembre no terminen por afectar aún más la estructura es especialmente la antigua de nuestro colegio.

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Un antecedente hasta ahora desconocido, pero que reposaba en la memoria histórica de los habitantes de Circasia, podría explicar el presunto movimiento del suelo sobre el cual fue construida la IE San José, y que ratifica la necesidad, ya expresada por la aseguradora con la que el departamento contrató la póliza que cubre la edificación, de realizar estudios a detalle tanto de los componentes estructurales como del suelo:

La pre existencia de un acuífero en el área sobre el cual reposa la edificación. Así se dio a conocer en sesión del Concejo Municipal al que asistió la secretaria (e) de Educación departamental, Ángela María Marín Valencia, acompañada de su equipo de trabajo, para aclarar dudas generadas por rumores relacionados con el estado actual de la IE San José, en Circasia, su reparación y retorno a la presencialidad.

El dato fue compartido en medio de la sesión, por el concejal Juan Carlos Villada, que señaló como las aguas de una quebrada todavía tiene presencia en las casas aledañas y en la iglesia, lo que representaría un posible factor de inestabilidad que impactaría la estructura. Un hecho que ratificaría lo previsto por la firma que adelanta la cuantificación de los daños y la proyección de las intervenciones.

El corredor de seguros del departamento y director de la regional Eje Cafetero de la compañía Gonseguros, Ricardo Alonso Garavito Puerto, precisó en su intervención que “la primera inspección arrojó que era necesario hacer unos estudios de patología en el bloque de primaria, porque ese edificio tiene asentamientos en el terreno; un estudio que se llevaría mínimo 90 días, porque requiere de un estudio topográfico en varios momentos del día, para verificar que el terreno no siga cediendo.

Por su parte, el estudio estructural de la cubierta de los edificios antiguos duraría un mes, porque por su tipo constructivo se cree que necesitará pronto un tipo de reforzamiento”.

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Vía tutelas, gobernación del Quindío, padres de familia y docentes buscan la prórroga del arrendamiento del Santa Teresita, en La Tebaida

Esta semana fueron radicadas tres acciones de tutela que consignan los intereses de las partes afectadas por la negativa de la comunidad religiosa a cargo de la rectoría y propietaria del inmueble, por prorrogar el arrendamiento del mismo para el año entrante.

Estos recursos apelan a la protección y garantía de los derechos a la educación de la población estudiantil compuesta por 1.007 alumnos; así como a la salud, teniendo en cuenta las constantes manifestaciones de los matriculados, que perciben una afectación de tipo psicosocial por las circunstancias sufridas en la presente coyuntura.

Asimismo, se apela al derecho al trabajo de los 57 docentes que ven vulnerada su estabilidad laboral como resultado de la postura de las hermanas.

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La gobernación del Quindío continúa llevando a los municipios del departamento su estrategia para facilitar el acceso a vivienda propia, una iniciativa que avanza en Montenegro con dos proyectos habitacionales que proyectan beneficiar a 50 familias.

A través de los proyectos Villa Antonia, que contempla 40 viviendas, y Villa Sofía, con 10 soluciones habitacionales y actualmente en proceso de licenciamiento, se busca ampliar las oportunidades para los hogares montenegrinos.

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La plenaria de la Asamblea Departamental aprobó el proyecto de ordenanza que permitirá reorientar $17.990 millones de recursos de crédito público del sector Transporte al sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

Esta iniciativa beneficiará, en una fase inicial, a 481 familias afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto, mediante tres modalidades: construcción de vivienda en lote propio, soluciones de vivienda nueva y mejoramientos habitacionales.

La presentación de la iniciativa estuvo a cargo de la secretaria de Hacienda, Beatriz Eugenia Londoño Giraldo, quien contó con el acompañamiento y la participación de la gerente de Proyecta, el secretario de Planeación, la secretaria de Aguas e Infraestructura y el secretario Jurídico.

Con esta aprobación, los recursos hacen parte de los $60.000 millones de crédito público previamente autorizados por la Asamblea Departamental, que ahora podrán orientarse a atender las necesidades habitacionales de las familias damnificadas.

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El municipio de Calarcá en el Quindío completo 15 días con racionamiento de agua para 40.000 usuarios debido a la emergencia ambiental por el derrame de ACPM sobre el río que abastece el acueducto luego de un accidente en la vía la línea

El alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos manifestó su preocupación por que no se tiene claro cuándo podrán captar de nuevo agua del río Santodomingo y la quebrada el Salado afectados por el derrame de hidrocarburo

El mandatario precisó “Estamos a la espera de tener los resultados de laboratorio de unas tomas que se hicieron la semana anterior para poder determinar la posibilidad de volver a retomar la captación de agua y descartar que no haya moléculas de estos hidrocarburos”

Sobre la contingencia para la prestación del servicio de agua continua el alcalde de la villa del Cacique señaló “estamos haciendo un esfuerzo grandísimo. Tenemos toda la capacidad de nuestra empresa, de la alcaldía para poder actuar de manera rápida y que obviamente prontamente vuelva en la normalidad.

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Frente a los racionamientos de agua en Calarcá aclaró “todos los días se ha tenido agua de 5 de la mañana hasta las, 12 del mediodía. Esto ha permitido que la gente tenga más conciencia y entiendan que estamos en una contingencia, que somos muy afortunados de tener agua a pesar de la contingencia. Nosotros tenemos agua constantemente y estamos a la espera de poder pasar esta contingencia”

Sin embargo, sigue llegando agua a la gente para que puedan guardar, para que puedan tener agua en el día y al siguiente día puedan volver a guardar agua para sus actividades.

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) adelanta labores de mantenimiento a sus nueve estaciones hidrométricas y 11 estaciones meteorológicas, ambas con tecnología automática, con el acompañamiento del equipo técnico de la Corporación, con el propósito de mantener estos equipos en óptimas condiciones y garantizar la continuidad del monitoreo de las variables hidrometeorológicas en el departamento.

A través de esta red de estaciones automáticas, la CRQ realiza seguimiento a diferentes variables que permiten conocer el comportamiento de las fuentes hídricas y las condiciones atmosféricas.

Las estaciones hidrométricas registran los niveles y caudales de las corrientes de agua, mientras que las meteorológicas recopilan información sobre precipitación, temperatura, radiación y humedad, entre otras variables.

Al respecto, Jorge Alberto Duque Montoya, profesional especializado de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ, destacó la importancia de mantener esta infraestructura en buenas condiciones, especialmente ante los escenarios actuales de variabilidad climática y la posible incidencia del fenómeno de El Niño.

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Hay conmoción en el municipio de Quimbaya Quindío, por la muerte de un menor de 13 años de edad que al parecer decidió quitarse la vida, tema que está en investigación por parte de las autoridades judiciales.

Según la información, el adolescente fue encontrado por familiares al interior de su vivienda ubicada en el sector de la antigua carrillera en Quimbaya con complicaciones en su salud y fue trasladado hospital Sagrado Corazón de Jesús donde llegó sin signos vitales.

El joven de 13 años era estudiante de la Institución Educativa de Mercadotecnia María Inmaculada de Quimbaya que a través de sus redes sociales publicaron un mensaje lamentado la muerte del joven

En el comunicado indicaron desde el colegio “nuestra comunidad educativa se encuentra de luto por la partida de uno de nuestros estudiantes, cuya ausencia deja un profundo vacío en nuestros corazones. Recordaremos a Camilo por su alegría, compañerismo, respeto y, especialmente, por su compromiso, responsabilidad y excelencia académica. Su dedicación al estudio lo había hecho merecedor de una postulación a mención de honor, un reconocimiento que reflejaba su esfuerzo y amor por aprender.

En el documento acompañado de la foto del estudiante señalan “Desde la Institución Educativa de Mercadotecnia María Inmaculada expresamos nuestras más sinceras condolencias y nos unimos al dolor de su familia, amigos, compañeros y seres queridos. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y pedimos fortaleza y consuelo para todos quienes hoy sienten su partida. Camilo, tu recuerdo permanecerá siempre en nuestra institución”

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El principal hospital del Quindío ratifica la alerta roja ante la sobreocupación de los servicios y la contingencia que persiste por el terremoto

Estamos hablando del hospital San Juan de Dios de Armenia que ratificó la alerta roja hospitalaria que fue emitida el pasado 10 de agosto a raíz de las implicaciones que dejó el terremoto en cuanto a las afectaciones de infraestructura por lo que buscan optimizar los recursos para afrontar el incremento en la demanda de los servicios de salud.

Al respecto el líder de emergencias y desastres del centro asistencial, David Fernando Mora dio a conocer que se amparan en la declaratoria a través de la resolución que fue emitida el pasado 13 de noviembre de 2026 a raíz de los daños sufridos a nivel estructural de las instalaciones y a nivel operativo por la emergencia sísmica.

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Explicó que ante la situación expuesta también se suma la sobreocupación en la red hospitalaria del departamento por lo que la alerta roja permite llamar la atención de la comunidad para que utilice los servicios cuando sea realmente necesario.

Fue claro que lo anterior permite optimizar los recursos con los que cuentan a pesar de la afectación sufrida por el sismo y sumado a la sobreocupación con la que se cuenta a nivel departamental.

La resolución sostiene que la alerta roja hospitalaria permanecerá vigente mientras subsistan las condiciones derivadas del evento sísmico y que podrá ser modificada de acuerdo con la evolución de la emergencia y la capacidad de respuesta de la red.

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La Alcaldía de Armenia iniciará la campaña de prevención “Cambia la pólvora por algo mejor”, una iniciativa que llegará a diferentes puntos de la ciudad mediante tomas teatrales para generar conciencia sobre las consecuencias que puede dejar el uso de pólvora durante la temporada decembrina.

A través de estas intervenciones, niños, jóvenes y adultos podrán conocer, de una manera cercana y dinámica, los riesgos asociados a la manipulación de artículos pirotécnicos, entre ellos quemaduras, lesiones y otras afectaciones que pueden poner en peligro la vida y la integridad de las personas.

La estrategia contará con la participación del grupo de muñecos del Teatro Escondido, que utilizará el arte y las representaciones escénicas como herramientas pedagógicas para llevar mensajes de prevención a los ciudadanos.

Nicolás Bueno, integrante del grupo de muñecos del Teatro Escondido, extendió una invitación a las familias armenias para que durante esta Navidad recuperen el valor de las tradiciones, compartan tiempo con sus seres queridos y disfruten de las celebraciones sin recurrir a la pólvora.

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Durante ocho visitas de inspección, la Alcaldía de Armenia, por intermedio de la Secretaría de Desarrollo Económico, encontró tres agencias de viajes que no funcionan en las direcciones reportadas y cinco establecimientos que operan con una nueva razón social, pero conservan registros anteriores sin cancelar.

Lo anterior hace parte de las jornadas de inspección y seguimiento que lidera la Administración Municipal a los establecimientos que prestan servicios turísticos en la ciudad, con el fin de fortalecer la formalización del sector turístico y brindar mayores garantías a quienes ofrecen y contratan servicios de viajes y alojamiento.

En las acciones, desplegadas por la Secretaría de Desarrollo Económico se verifica que las agencias de viajes y los alojamientos operen bajo condiciones legales y con información actualizada, contribuyendo a la seguridad de los usuarios, la confianza de los viajeros y la reactivación económica del sector.

En los recorridos se identificó que tres agencias de viajes no funcionan en las direcciones registradas: uno de los locales se encontraba desocupado y los otros dos corresponden actualmente a oficinas de abogados.

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Estos hallazgos permiten detectar inconsistencias en la información reportada y establecer las acciones de seguimiento necesarias para fortalecer el control sobre quienes ofrecen servicios turísticos en Armenia.Asimismo, durante las verificaciones se evidenció que otras cuatro agencias de viajes y un hotel continúan operando bajo una nueva razón social y cuentan con Registro Nacional de Turismo (RNT) vigente; sin embargo, sus anteriores representantes legales no habían cancelado los registros correspondientes.

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En el Quindío las autoridades de turismo articulan esfuerzos con empresas públicas de agua para fortalecer el uso racional ante el fenómeno de El Niño de cara a la temporada de fin de año

En efecto se proyecta la consolidación del fenómeno de El Niño para la temporada de fin e inicio de año por lo que en el departamento establecen estrategias ante la alta afluencia de turistas.

La secretaria de turismo departamental, Juana Camila Gómez mencionó que es fundamental el llamado a la responsabilidad con el fin de que exista un consumo racional del agua para evitar afectaciones en medio de la temporada seca y entendiendo que se espera alto flujo de visitantes para el mes de diciembre y enero del próximo año.

Fue enfática en afirmar que es fundamental la articulación entre la administración departamental, las alcaldías municipales, las empresas prestadoras de servicios públicos y la autoridad ambiental con el objetivo de hacerle frente a la condición climática que se avecina.

Especificó que están promoviendo una reactivación del turismo tras el terremoto por eso es fundamental acatar las medidas y fomentar las jornadas de sensibilización para que no se genere un impacto negativo en el suministro del vital líquido.

Señaló que el llamado y las medidas no deben mantenerse solo en las temporadas altas sino mantenerlas porque de acuerdo con el Ideam se prevé que el fenómeno dure hasta el primer semestre de 2027.

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Empresas Públicas de Armenia (EPA), a través del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), ha realizado 608 charlas de sensibilización que han permitido llegar a 3.127 personas de los sectores residencial, oficial, industrial, comercial y funcionarios de la entidad, fortaleciendo la cultura ciudadana frente al cuidado del agua y la importancia de adoptar hábitos responsables de consumo.

Como parte de las metas culminadas, el programa desarrolló jornadas educativas en seis moteles, 31 lavaderos de vehículos, cinco empresas fabricadoras de hielo o heladerías, dos centros penitenciarios y 15 instituciones educativas. Estos espacios permitieron compartir recomendaciones y generar conciencia sobre el uso adecuado del recurso hídrico en actividades cotidianas y productivas.

Asimismo, se han realizado nueve campañas de sensibilización en diferentes puntos de Armenia, acercando el mensaje del ahorro y uso eficiente del agua a la comunidad.

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La Universidad La Gran Colombia realizará hoy viernes la premiación del Concurso Nacional de Derecho Económico José Ignacio de Márquez 2026, un encuentro que reunirá a reconocidos juristas de trayectoria nacional, integrantes del jurado del concurso, directivas universitarias, ganadores y expertos invitados.

En el marco de esta jornada académica, tendrán la conferencia “Colombia 2026-2030: estabilidad, crecimiento y reformas pendientes”, a cargo del doctor Daniel Gómez Gaviria, destacado economista, quien compartirá su análisis sobre los retos y perspectivas económicas del país para los próximos años.

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El Club Rotario Armenia Internacional, el comité departamental de cafeteros con el apoyo de la alcaldía de Circasia entregará dotación para la sala de urgencias del hospital San Vicente de Paúl del municipio de Circasia.

El alcalde de Circasia, Julián Andrés Peña dijo que es el segundo proyecto que esta ONG internacional aporta para el centro asistencial y explicó “este es el segundo proyecto que logramos a través de Rotary Internacional. Usted sabe que es una agencia de cooperación con presencia en todo el mundo. El primer proyecto se llamó Proyecto Nido Seguro. Está permitiendo que ya los niños nazcan en Circasia, aquellos que puedan nacer de manera natural, que no tengan complicaciones. Llevamos nueve niños naciendo en nuestro querido hospital”

Y añadió el mandatario “este sábado se consolida otro proyecto, la dotación de la sala de urgencias que es el área del hospital más visitado, es el área más convulsionado, el área al que yo le presto mayor atención. Entonces, con Rotary Internacional, con el municipio de Circasia, entregamos el próximo sábado aproximadamente una dotación por $120,000 que nos va a permitir mejorar las condiciones, no solamente del personal que nos visita, los usuarios, sino también del personal médico, del personal asistencial que está allí que hace presencia todo el día, precisamente para cuidar de la salud de los circasianos”

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Con el propósito de fortalecer la economía local, impulsar el sector gastronómico y visibilizar el talento de los emprendedores calarqueños, la Alcaldía de Calarcá promueve la estrategia “Calarcá a la Carta”, una iniciativa que reúne a 100 establecimientos gastronómicos del municipio en una apuesta por el desarrollo económico y el reconocimiento de la riqueza culinaria del territorio.

La dinámica de participación estará vigente del 17 de noviembre al 6 de diciembre. Durante este periodo, los ciudadanos deberán visitar mínimo 18 establecimientos inscritos en el concurso y recolectar los respectivos stickers hasta completar su menú.

Como incentivo, se entregará un premio de un millón de pesos ($1.000.000) en bonos redimibles, no en efectivo. La presentación de los menús completos se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre, a las 7:30 de la mañana, en la Secretaría de Desarrollo Económico en el cuarto piso del Edificio del Concejo Municipal. Ganará quien primero presente el menú con los 18 stickers. En caso de presentarse varios ganadores, se realizará un sorteo.

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En deportes, Desde hoy Armenia es sede de la tercera edición de los Juegos Nacionales Special Olympics Colombia 2026 competencias que se desarrollarán hoy viernes 20 de noviembre y mañana sábado 21 de noviembre en la universidad del Quindío.

218 atletas de siete departamentos: Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Vaupés, Tolima, Risaralda, Quindío y Bogotá, disputarán competencias en las disciplinas de natación, atletismo, bádminton y fútbol sala

Los Special Olympics u Olimpiadas Especiales es una organización internacional sin ánimo de lucro que ofrece entrenamiento y competición deportiva para personas con discapacidad intelectual. Su objetivo es fomentar su desarrollo físico, confianza, integración social y salud a través del deporte

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De otro lado, mañana sábado 21 de noviembre, a las 2:00 p. m., el alcalde James Padilla García, a través del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, Imdera, entregará de implementación deportiva a las Juntas de Acción Comunal (JAC) que se encuentren debidamente registradas y acreditadas. La actividad tendrá lugar en el auditorio de la Institución Educativa Rufino José Cuervo Sur.

Cada junta beneficiaria recibirá un kit compuesto por un balón de microfútbol, uno de fútbol, uno de voleibol, uno de baloncesto, una malla de voleibol y dos mallas de microfútbol. Estos elementos estarán a disposición de las comunidades para facilitar la práctica deportiva en los diferentes barrios de la ciudad.