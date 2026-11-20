Deportes Quindío consiguió su clasificación a la final del Torneo, luego de imponerse en condición de visitante y quedarse con el primer lugar del Grupo B de los cuadrangulares semifinales. Tras el compromiso, el técnico Harold Rivera Roa y el delantero Juan Pablo Ibargüen comparecieron ante los medios de comunicación y analizaron lo que representa este paso para el equipo, que vuelve a estar cerca de la posibilidad de regresar a la primera división después de cinco años.

Rivera comenzó destacando la dificultad del encuentro y el planteamiento del rival, aunque aseguró que su equipo tenía identificados algunos de sus movimientos. Para el entrenador, la clave estuvo en tener paciencia y aprovechar los espacios que dejaba el contrario.

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“Sabíamos que no iba a ser fácil. Un rival que juega muy bien, un rival que tiene jugadores muy buenos, rápidos. Era de tener paciencia y, precisamente, como sabíamos que era un equipo que ataca, que deja espacios, que por momentos queda largo, pues era aprovecharle esos espacios”, explicó.

El entrenador también resaltó el trabajo de Ibargüen, quien respondió con dos anotaciones en un partido determinante para la clasificación. Una vez consiguieron la ventaja, el objetivo fue defender el resultado y asegurar el paso a la final.

Sobre el rendimiento colectivo que ha llevado al Deportes Quindío a esta instancia, Rivera señaló que una de las principales fortalezas ha sido la combinación entre futbolistas experimentados y jóvenes. Además, destacó el proceso de trabajo que ha permitido consolidar una idea de juego y competir durante los dos semestres.

“Hemos hecho una buena combinación, hemos amalgamado un equipo de experiencia con los jugadores de más juventud. Hemos hecho un equipo importante, hemos competido”, manifestó.

El técnico también hizo énfasis en que el liderato de la tabla de reclasificación no ha sido producto del azar, sino del trabajo que viene realizando el grupo. “Siento que quedar de primeros en la reclasificación no es al azar, es porque hemos venido trabajando tanto el semestre pasado como este. Ya los jugadores entienden un poco más la idea de juego, físicamente nos encontramos bien, hemos hecho muy buen trabajo”, agregó.

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En ese sentido, destacó el aporte de Juan Pablo Ibargüen en los compromisos decisivos y recordó que sus intervenciones han sido determinantes para conseguir resultados positivos. También reconoció el liderazgo de jugadores de experiencia como Pallares y Joel, además de la contribución de los futbolistas jóvenes.

“Pienso que hemos trabajado silenciosamente, aguantando muchas cosas, muchas cosas nos ha tocado aguantar y estamos aquí, gracias a Dios, esperando que podamos hacer un muy buen trabajo en estos 180 minutos que faltan para poder conseguir el objetivo final, que es ascender”, expresó Rivera.

Juan Pablo Ibargüen, protagonista con un doblete

Por su parte, Juan Pablo Ibargüen se refirió a las dos anotaciones que consiguió en el compromiso, un doblete especial porque fue el primero de su carrera. El atacante reconoció que la confianza que le ha transmitido Harold Rivera durante los últimos meses ha sido importante para su crecimiento y para responder en este tramo definitivo del campeonato.

“El profe siempre repetitivamente me lo venía diciendo desde hace unos meses, que tenía que afianzarme, que tenía que ayudarlo porque él sabía todo lo que yo le podía aportar. Yo creo que de pronto Dios me estaba guardando para este tramo final del torneo”, comentó.

El delantero también habló de la motivación que representa estar a dos partidos de conseguir el ascenso, un objetivo por el que el plantel ha trabajado durante todo el año, pese a las dificultades que ha encontrado en el camino.

“Es algo que a mí y al grupo nos motiva. Yo creo que venimos todo el año luchando contra todo, contra todo y contra todos. Nosotros confiamos en Dios y Dios todo el año nos ha preparado. No ha sido fácil”, afirmó.

Ibargüen agregó que el equipo nunca dejó de trabajar ni perdió la confianza en sus capacidades: “Nosotros no nos hemos rendido en ningún momento ni hemos agachado la cabeza, porque nosotros no nos ahorramos nada y siempre trabajamos para nosotros y para nuestras familias”.

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La preparación para la final y el llamado a la hinchada

De cara a la final, Harold Rivera explicó que la prioridad inmediata será recuperar física y mentalmente a sus jugadores, disfrutar la clasificación y comenzar a preparar los dos compromisos que definirán el primer ascenso.

“Lo primero que hay que hacer es descansar, disfrutar del paso a la final y recuperar los jugadores. Afortunadamente hemos cumplido uno de los primeros objetivos, que es clasificar a la final. Ya estamos en la final y ahora hay que preparar el equipo porque lo que se viene es muy complejo, muy difícil”, señaló.

El entrenador también se refirió a la importancia del acompañamiento de los aficionados para esta instancia definitiva y pidió que el ambiente alrededor del equipo sea positivo, especialmente después de lo ocurrido en el anterior compromiso disputado en Cartagena.

“Lo que necesitamos ahora es una muy buena energía. Necesitamos buena energía para poder dar ese último escalón que debemos subir, que va a ser a dos partidos y que Dios quiera que tengamos el acompañamiento de la gente, que vaya al estadio en paz y con una buena energía para poder, confiando en Dios, conseguir el objetivo”, concluyó.

De esta manera, Deportes Quindío se prepara para disputar la final del Torneo, con la ilusión de conseguir el título y dar un paso definitivo hacia el regreso a la máxima categoría del fútbol colombiano.