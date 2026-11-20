A dos años de la pandemia, así está el mercado de oficinas en Latinoamérica / Mariano Vimos ( Colprensa )

Colombia

Un total de 31 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de Bogotá participan en una rueda de negocios que contempla 242 citas comerciales con 17 compradores internacionales de siete países. El encuentro, que se desarrolla entre el 19 y el 20 de noviembre, busca facilitar la llegada de productos locales a nuevos mercados.

La actividad es organizada por la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en alianza con ProColombia, como parte del programa Sin Barreras Internacional 2026.

Entre los productos que buscan posicionarse en el exterior se encuentran chocolates, ingredientes naturales, alimentos saludables, conservas, snacks, productos de panadería y bebidas procesadas.

Estados Unidos concentra la mitad de las citas comerciales

De acuerdo con la programación, Estados Unidos es el país con mayor participación, con nueve empresas compradoras y 121 reuniones confirmadas, equivalentes al 50 % del total.

La distribución de las citas por país es la siguiente:

Estados Unidos: 121 citas.

Perú: 48 citas.

Canadá: 17 citas.

Venezuela: 17 citas.

Chile: 16 citas.

Ecuador: 12 citas.

Guatemala: 10 citas.

Entre las compañías participantes se encuentran Indi Chocolate, de Estados Unidos; Supermercados Cugat, de Chile, y SLV International, de Canadá.

Exportaciones de alimentos de Bogotá crecieron 37,5 %

La rueda comercial se realiza en un contexto de crecimiento de las ventas externas del sector. Según el Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá (ODEB), las exportaciones no tradicionales de alimentos y bebidas alcanzaron los 422,6 millones de dólares en 2025, frente a los 307,3 millones registrados en 2024.

La secretaria Distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, explicó que las empresas participantes recibieron preparación para enfrentar los requisitos de los mercados internacionales.

“Las exportaciones de alimentos de Bogotá crecieron 37,5 %, pero para que más mipymes aprovechen esa oportunidad necesitan superar barreras sanitarias, comerciales y logísticas. Por eso, preparamos a 31 empresas en costos de exportación, precios internacionales, etiquetado y requisitos de acceso a mercados. Llegan a 242 citas de negocios confirmadas con compradores de siete países, con herramientas para negociar y competir internacionalmente”, señaló la funcionaria.

Como parte del proceso, las mipymes recibieron 25 horas de capacitación en investigación de mercados, normativa sanitaria, logística y comercialización, además de acompañamiento para estructurar costos, precios de exportación y requisitos de etiquetado e inocuidad.

Con esta rueda de negocios, el Distrito busca ampliar las oportunidades comerciales de las empresas bogotanas, diversificar sus destinos de exportación y fortalecer la presencia de los alimentos procesados de la ciudad en mercados internacionales.