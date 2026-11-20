Pipe Bueno, uno de los más grandes referentes de la música colombiana ante el mundo, será el artista invitado a la quinta edición de ‘Una Novena por Bogotá’ que celebrará el Banco de Alimentos en el antiguo Movistar Arena el viernes 16 de diciembre a las 6:30 de la tarde.

Para ese día, el encuentro estará dirigido por el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, quien rezará, cantará y celebrará la Navidad con los ciudadanos.

El recaudo del evento irá destinado al apoyo de las familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto.

El director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá, el padre Daniel Saldarriaga, mencionó: “en el año en que celebramos los 25 años del Banco de Alimentos de Bogotá, hemos sido testigos de la manera generosa con que los colombianos respondieron, superando todo lo que imaginábamos”.

“Nuestra Novena es una oportunidad para dar gracias, celebrar y seguir acompañando a las familias que aún están reconstruyendo sus vidas”, agregó.

¿Qué artistas se presentarán en Una Novena por Bogotá?

Pipe Bueno

Los 50 de Joselito

Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá

¿Cómo comprar o acceder a la entrada de Una Novena por Bogotá?

Desde el 20 de noviembre, quienes quieran asistir al evento pueden donar 4 kilos de granos en cualquiera de las 14 tiendas D1 habilitadas para la recolección. No obstante, las boletas también pueden comprarse en Tuboleta.com

¿Cuáles son las tiendas D1 habilitadas?