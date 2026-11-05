Subsidio de vivienda en Bogotá 2026: distrito habilita 4.000 cupos para ‘Reduce tu Cuota’

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital del Hábitat, anunció la reapertura del programa ‘Reduce tu Cuota’. A partir del 3 de noviembre de 2026, el programa buscará disminuir el valor del pago mensual de los créditos hipotecarios o contratos de leasing habitacional.

El programa cuenta con 4.000 cupos que empezarán a implementarse a partir de 2027. El beneficio corresponde a 12 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), que para 2026 corresponde a un aproximado de $21.010.860, los cuales serán entregados en 48 cuotas mensuales (437.727). El aporte entregado por el distrito se girará directamente a la entidad financiera y se refleja con una reducción en el pago de la cuota de los hogares.

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¿En qué consiste el programa ‘Reduce tu Cuota’?

El programa busca facilitar el pago de las mensualidades de los créditos hipotecario o leasing habitacional (contrato de arrendamiento financiero) de las familias que hayan adquirido viviendas de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP) en Bogotá.

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¿Cuáles son los requerimientos del programa ‘Reduce tu Cuota’?

Las familias interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones para adquirir el beneficio:

La cabeza del hogar debe ser mayor de edad.

Los ingresos del hogar no pueden superar los $7.003.620 para 2026.

Tener aprobado un crédito hipotecario o leasing habitacional para adquirir vivienda nueva VIS o VIP.

No tener otra propiedad en territorio nacional, diferente a la financiación.

No haber recibido ni estar en proceso de recibir la cobertura a la tasa de interés del Gobierno Nacional.

No haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda para comprar otra propiedad.

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¿Cómo postularse al programa ‘Reduce tu Cuota’?

Las postulaciones se deben realizar por medio de las oficinas de la entidad con la que se solicitó el crédito hipotecario o leasing habitacional y que a su vez hagan parte del proyecto, entre las entidades se encuentran:

Davivienda.

Credifamilia.

BBVA.

La Hipotecaria.

Banco Caja Social.

Bancolombia.

Banco de Bogotá.

Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

De manera que se debe solicitar el formulario de postulación, el cual se debe entregar antes del desembolso del préstamo. La entidad será la encargada de registrar al hogar en el Sistema Único de Acceso a la Vivienda (SUAV) hasta completar los 4.000 cupos anunciados.

Para los hogares que ya se habían inscrito en la plataforma del Sistema Único de Acceso a la Vivienda (SUAV) y aparecen en el estado de ‘Registrado’, la alcaldía informa que no necesitan volverse a postular, sino que el proceso continuará con la asignación en caso de que se cumplan con los requerimientos, existan cupos y el desembolso del crédito o el inicio del contrato leasing habitacional se realice a partir del 15 de diciembre de 2026.

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¿Cómo consultar el estado de postulación del programa ‘Reduce tu Cuota’?

La Secretaría Distrital del Hábitat habilitó un portal en el que los hogares pueden hacer el seguimiento del proceso.

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