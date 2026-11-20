La Secretaría de Cultura y Deporte organizará la feria artesanal gratuita que reunirá a 85 artesanos y artesanas.

Dos jornadas que hacen parte de INSPIRAL, la Ruta de Fortalecimiento del sector artesanal que adelanta la Alcaldía de Bogotá desde 2024.

El objetivo es reconocer y mejorar los conocimientos de los artesanos, preservar las técnicas tradicionales y generar oportunidades para la circulación y comercialización de sus productos.

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Plataforma INSPIRAL y las oportunidades para los artesanos

Caracol Radio habló con Natalia Ripe, directora de Artes, Cultura y Patrimonio de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, quien afirmó que la ruta contempla un proceso de identificación y caracterización de los artesanos y sus técnicas de elaboración.

La funcionaria señaló que este proceso permite diferenciar las artesanías elaboradas por los artistas locales de otros productos importados que se comercializan en el espacio público: “La artesanía es cultura, es patrimonio”, afirmó Ripe al explicar el por qué la secretaría busca recuperar y preservar estos saberes.

La iniciativa tiene un enfoque diferencial, trabaja con artesanos del espacio público, con artesanos de comunidades indígenas y con artesanos vinculados a la Red Distrital de Artesanos.

Además, INSPIRAL ofrece acompañamiento y capacitación en escenarios como elaboración de portafolios, mercadeo y búsqueda de las mejores materias primas para sus productos.

El propósito es retroalimentar y mejorar sus técnicas de elaboración sin perder los conocimientos ancestrales y que puedan comercializar y dar a conocer su arte, que al tiempo es su fuente de ingreso.

En el 2026, 40 artesanos participaron en seis festivales de Bogotá, entre estos Festival Cordillera, Fashion Week y Rock al Parque. Según la Secretaría de Cultura, estos espacios representaron ventas superiores a $23,5 millones.

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¿Qué hay detrás de los saberes artesanales que se encontrarán en INSPIRAL?

En el encuentro será posible encontrar una variedad de productos, de técnicas y de fortunas, que reflejan la diversidad de conocimientos que mantienen a flote a los artesanos en Bogotá.

Entre las técnicas y diferentes materiales con los que los artesanos trabajan, están la madera, el cuero, los tejidos, el fique, la orfebrería, la arcilla y el alambre.

Uno de estos oficios es el amigurumi, una técnica de tejido a crochet de origen japonés que permite elaborar muñecos y figuras.

Caracol Radio habló con Lorena Vargas, artesana especializada en este oficio; explicó que esta práctica tiene una historia que se remonta a la elaboración de muñecos para acompañar a niños que quedaron huérfanos después de la Segunda Guerra Mundial.

“Si no se aprende a hacer el primer nudo, es imposible llegar a hacer cualquier tipo de arte, sea ropa o una figura”, señaló Lorena frente a las bases del tejido

Su trabajo no se limita a los muñecos: también elabora blusas, crop tops y pantalones, productos 100% hechos a mano.

Vargas también hizo una invitación a reconocer y apoyar el valor de estos oficios que son lo que mantiene vivos a los artesanos: “Es importante apoyar la IA, pero la Inteligencia Artesanal”, expresó.

Feria Artesanal INSPIRAL en el Parque de la 93: Actividades y horarios

El espacio Maloca Artesanal, uno de los eventos centrales donde se desarrollarán cuatro sesiones participativas para fomentar un lugar de intercambio de conocimientos ancestrales artesanos.

Los asistentes también se encontrarán con nueve emprendimientos gastronómicos vinculados a la estrategia de Sabor Bogotá, además de muestras musicales y de danza.

La programación tiene como objetivo acercar a la ciudadanía al trabajo de artesanos y promover el reconocimiento de los oficios tradicionales de la capital y del territorio.

El evento será de las 12:00 del día hasta las 6:00 de la tarde; la entrada es gratuita en el parque de la 93.

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